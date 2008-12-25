«Не думай про белых обезьян». Очередная победа

анонс

25 февраля 2007 Физик должен паять лучше лудильщика В московском кинотеатре "Россия" (теперь - "Пушкинский") 5 марта 1962 года состоялась премьера, ставшая событием не только в искусстве, но и в общественной жизни.

18 февраля 2013 Входной билет в профессию Кинокомпания Star Media открывает образовательный центр на собственной производственной базе.

18 февраля 2013 «Обитаемый Остров» завершен! Завершена работа над фильмом «Обитаемый Остров». Финальная версия была впервые представлена в Москве 2 декабря.