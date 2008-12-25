«Белый слон». Пресс-конференция

25 декабря в Доме кино состоялась торжественная церемония национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2008 год. Премия вручалась в одиннадцатый раз. В 2008 году на премию было номинировано как раз 11 фильмов в 12-ти номинациях. Это несколько меньше, чем в прошлые годы, обычно на звание лучших претендуют 14-18 картин.
Присуждение Премии проходит в два тура. В первом назвать своих фаворитов предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов (в этом году в голосовании участвовало 116 человек). Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет Премии прямым тайным голосованием.
На встрече Гильдии, состоявшейся 9 декабря, сразу после первого тура голосований критики отмечали общую слабость конкурса в этом году. Виктор Матизен, президент гильдии и председатель экспертного совета, высказал мысль, что из ста произведенных картин очень мало достойных премии, а большую часть составляет киномусор, количество которого в этом году явно зашкаливает. Именно с этим и связано низкое количество фильмов-номинантов. Многие картины участвуют сразу в нескольких номинациях, так фильмы «Дикое поле» и «Бумажный солдат» имеют по шесть номинаций, фильм «Юрьев день» - четыре номинации, по три у «Живи и помни» и «Однажды в провинции».
Первым предложением на встрече критиков и киножурналистов было учредить антипремию «Хромой слон» и отдать его Хотиненко (за фильм «1612»
). Однако интересную идею быстро замяли по существенной причине: фильм Хотиненко был выпущен в прошлом году, и с вручением антипремии просто «не поспели».
Андрей Плахов как член европейской киногильдии ответил на вопросы о том, как смотрится «наша премия» на фоне призов европейских фестивалей (ответ: нормально), и почему наше кино так мало востребовано в Европе, стоит ли на нее равняться (европейское кино сейчас очень ценится в мире). Он же отвечал на вопрос, можно ли рассчитывать на вручение «Оскара» фильму «Русалка»
(ответ: вручение «Оскара» труднее всех других премий поддается расчетам и прогнозам).
Затем критики и журналисты перешли к вопросам к гостям - людям, чьи работы оказались в списке номинантов. Гильдию почтили своим присутствием режиссер Михаил Калатозишвилли, продюсер Наталья Мокрицкая, актер Роман Мадянов, режиссер Катя Шагалова, режиссер Валерия Гай Германика. Фильм последней в номинациях не участвует, но критики обещали Валерии какой-то особенный приз.
Собственно, критиков волновал по большому счету один вопрос, который был сформулирован номинантам так: «Каковы ваши отношения с критиками?»
Гости конечно же все дружно поклялись в любви к критикам. Германика даже сказала, что раньше отношения были не очень, но потом они с некоторыми критиками даже пили вместе. Романа Мадянов ответил, что он читает отзывы с удовольствием, но более строгого критика, чем он сам у него нет. Этот ответ был воспринят не всеми адекватно. В пересказе одного из киноведов чистая мысль актера прозвучала как «каждый сам себе критик»
. В общем, сложилось мнение, что критики на порядок больше обеспокоены тем, что про них думают другие люди, чем критикуемые ими художники. Но с другой стороны, и к их мнению прислушиваются гораздо чаще, чем ко мнению режиссеров. Так, продюсер Наталья Мокрицкая сказала, что мнение критиков для нее наиглавнейшее.
Номинации:
Лучший фильм
«Бумажный солдат»
реж. Алексей Герман-мл. Продюсеры Артем Васильев, Сергей Шумаков.
«Дикое поле» реж. Михаил Калатозишвили. Продюсеры Михаил Калатозишвили, Сергей Снежкин, Андрей Бондаренко.
«Тюльпан»
реж. Сергей Дворцевой. Продюсеры Карл Баумгартнер, Танассис Каратанос
«Юрьев день»
реж. Кирилл Серебренников. Продюсер Наталья Мокрицкая
Лучшая режиссерская работа
Бакур Бакурадзе «Шультес»
Алексей Герман-мл. «Бумажный солдат»
Михаил Калатозишвили «Дикое поле»
Лучший сценарий
Юрий Арабов «Юрьев день»
Петр Луцик, Алексей Саморядов «Дикое поле»
Катя Шагалова «Однажды в провинции»
Лучшая работа оператора
Максим Дроздов, Алишер Хамидходжаев «Бумажный солдат»
Юрий Клименко «Пленный»
Олег Лукичев «Юрьев день»
Лучшая работа художника
Сергей Австриевских «Дикое поле»
Людмила Кусакова «Исчезнувшая империя»
Павел Пархоменко «Нирвана»
Лучшая музыка к фильму
Алексей Айги «Дикое поле»
Леонид Десятников «Пленный»
Алексей Шелыгин «Однажды в провинции»
Лучшая женская роль
Дарья Мороз «Живи и помни»
Ксения Раппопорт «Юрьев день»
Чулпан Хаматова «Бумажный солдат»
Лучшая мужская роль
Олег Долин «Дикое поле»
Мераб Нинидзе «Бумажный солдат»
Джетро Скиннер «Плюс один»
Лучшая женская роль второго плана
Анна Михалкова «Живи и помни»
Любовь Толкалина «Однажды в провинции»
Анастасия Шевелева «Бумажный солдат»
Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов «Дикое поле»
Сергей Маковецкий «Живи и помни»
Андрей Феськов «Новая земля»
Игорь Ясулович «Сад»
Лучший фильм-дебют
«Нирвана» реж. Игорь Волошин
«Тюльпан» реж. Сергей Дворцевой
«Шультес» реж. Бакур Бакурадзе
Лучший зарубежный фильм российского проката
«Нефть» США, реж. Пол Томас Андерсон
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