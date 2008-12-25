«Иван Грозный». Завершение съемок

анонс

16 октября 2006

Отдайте нам "Синдром"!

Конфликтная ситуация, казалось, была неразрешима. Новый фильм режиссера Киры Муратовой лег «на полку», разрешительного удостоверения для выхода в прокат не получил. Личную ответственность за это взял на себя председатель Госкино СССР А.