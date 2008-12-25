Егор Бероев и Валентин Гафт озвучили мышей

анонс

4 сентября 2006 "Мне предъявили обвинение в преступной, шпионской связи с американцем..." В 1937 году по обвинению в "антисоветчине" был осужден старший брат Георгия - Борис. Его посадили за то, что за неимением теплой обуви он не пришел попрощаться с Кировым в 1934 году.

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.

11 апреля 2006 В этот день состоялась премьера "Чапаева" В эти ноябрьские дни несколько десятков лет назад в ленинградском кинотеатре "Титан" состоялась премьера одного из культовых фильмов советского кинематографа "Чапаев".