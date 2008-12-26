«Сказка». Итоги

анонс

31 марта 2008

Премьера сериала. Почему не удался сериал «Литейный, 4»

Можно предположить, что проект «Литейный, 4» возник с целью воссоединить прекрасный актерский состав. И не только исполнителей главных ролей, но и тех актеров, которые когда-либо принимали участие в «Ментах», «Операх» и «Убойной силе».