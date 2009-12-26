«Мне бы в небо». Пресс-показ

анонс

22 января 2007

Необходимо начать работу по созданию детской фильмы

В Наркомпросе состоялось совещание о детском кино, созванное Агитпропом ЦК ВКП(б), Наркомпросом и ЦС ОДСК. С докладом "О задачах школьного кино" выступила Н.К. Крупская. После вступительного слова К.