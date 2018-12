«Мне бы в небо». Пресс-показ

В Москве прошел предварительный показ «Мне бы в небо» (Up in the air), фильма, который является одним из главных претендентов на Оскар-2009 и имеет шесть номинаций наФильм, заявленный как романтическая комедия, оказался на проверку актуальнейшей, умнейшей драмой про выбор. Жить для себя или для других? Бежать от проблем или шагнуть им навстречу? Избавить ли себя от груза повседневных обязанностей или взвалить его себе на плечи? Сделает ли правильный выбор тебя автоматически счастливым?Главного героя чертовски хорошо играет главная американская звезда сегодняшнего дня - Джордж Клуни , который 100%-но попадает в роль. Его- положительный антигерой, у которого самая гнусная работа на свете - увольнять людей. Еще у него необычный образ жизни - он больше 300 дней в году проводит в командировках. Что касается характера, в нем столько всего противоречивого - и цинизм, и страх перед жизнью, и самоуверенность, и уязвимость. У него нет привязанностей, нет дома, ответственности перед близкими, потому что нет близких. Все на свете он рассматривает с позиций выгоды. При этом, он умный, элегантный, обаятельный мужчина и суперпрофессиональный сотрудник. И вот, такому человеку вдруг выпадает подвергнуть сомнениям свои жизненные ценности.Режиссер фильма Джейсон Рейтман уже снимал картины о подобных неоднозначных людях – в фильме «Здесь курят» это был лоббист табачной промышленности, в «Джуно» - беременная школьница. Сценарий «Мне бы в небо» построен на основе одноименного романа, который, в свою очередь, взял персонажей из реальной жизни. Рейтман не стал переносить книгу на экран целиком, к тому же, когда сценарий был практически завершен, страна уже была в глубоком экономическом кризисе, и авторам пришлось акцентировать на теме потери работы. «Мне бы в небо» самый актуальный фильм на сегодняшний день (в первую очередь для Америки), отражающий все, что сейчас происходит там (да и тут тоже). В фильм вставлены реальные люди, которые пережили сокращение. Они говорят на камеру то, что говорили во время увольнения или то, что хотели бы сказать, но не смогли. Кроме этого, там очень правдиво показан материальный мир, мир вещей, которые нас окружают сегодня. Именно по таким фильмам мы будем судить о времени, которое пережили, вспоминать то, кем мы были.Что касается комедийной составляющей, то у картины действительно уникальное чувство юмора, хотя это переносит фильм в категорию развлекательных. Шутки утонченные и остроумные, рассчитанные на высокий интеллектуальной уровень аудитории.Партнерами Клуни по фильму стали актрисы Вера Фармига Анна Кендрик . Все они втроем претендуют на призза актерские работы. Также a картине снялся Джейсон Бейтман , который в своей копилке уже имеет глобус (за 2004 год).Конечно, обязательно будут те, кто скажет, что кино - полная тоска, и если бы не Клуни , смотреть было бы нечего. Ну, в общем, да, они правы, в фильме не показывают секса, нет крови, оружия, смертей, наркотиков, спецэффектов, никто никого не бьет, не падает смешно с лестницы, даже каких-то особых страданий нет. Все как в жизни (только там есть Клуни, а в жизни его нет).