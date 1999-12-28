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Новогодняя сказка

28 декабря
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28 декабря 1999
Началась она со звонка.
Студенты Московского института-интерната для инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы позвонили Сергею Маковецкому, актеру театра и кино, и пригласили его в свой киноклуб «Золотой Век». Он открылся осенью. В планы ребят входят встречи с известными актерами, знакомство с историей кино, организация концертов с привлечением звезд эстрады.
Сергей приехал в институт в канун Нового Года, на католическое Рождество - 25 декабря. Ребята обрадовались встрече с ним. За столом, попивая чай с тортом, они слушали рассказ актера о себе, своих студенческих годах, о работе в театре и кино. Сергей рассказал об эстраде, Алсу и новом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», в котором он играет.
Затем студенты показали свои таланты. Первокурсница Виктория Милич спела песню, а Инна Иванова с факультета редактирования прочитала свои стихи. Сказочная, но реальная встреча закончилась тем, что Сергей Маковецкий обещал приехать в МИИ еще раз, добавив, что ему понравилась дружеская атмосфера.

Максим Петров, студент МИИ
Москва
(газета «Надежда», март 2000 года)
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персоны
Алексей БалабановСергей Маковецкий
фильмы
Брат-2

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