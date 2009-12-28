«Шерлок Холмс» выходит в прокат

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19 февраля 2013 «Утро» выходит на DVD Кинокомпания «ТАТА СТУДИО» и «СОЮЗ Видео» представляют на DVD с 5 ноября мелодраму Сергея Ткачева «Утро».

13 февраля 2012 Ренат Давлетьяров - новый Вице-Президент ФИАПФ В Каннах состоялась очередная сессия Генеральной ассамблеи ФИАПФ. Известные продюсеры собрались для избрания нового руководства Федерации, и, в результате голосования, Вице-Президентом от Европы стал Ренат Давлетьяров.

17 августа 2008 «Меридианы Тихого» - во Владивостоке В среду 29-го августа в Новом зале пресс-центра «РИА Новости» состоялась пресс-конференция, посвященная 5-му Международному Кинофестивалю Стран Азиатско-Тихоокеанского Региона «Меридианы Тихого».