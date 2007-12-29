Номинанты "Золотого Орла"

анонс

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

17 августа 2008 Закрытие кинофестиваля «Меридианы Тихого» 21 сентября завершился V Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

6 августа 2006 "Операция "Ы"! - "Почему "Ы"?" - "Чтобы никто не догадался." Премьера фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" состоялась 16 августа 1965 года. Касса была фантастическая - картину посмотрели 69,6 миллионов зрителей! Ни одна советская лента до этого не имела такого успеха.