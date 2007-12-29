Номинанты "Золотого Орла"

Стали известны номинанты шестой премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел". Представляли их президент Академии режиссер Владимир Наумов
и глава экспертного совета киновед Кирилл Разлогов
. Двум с половиной сотням членов Академии теперь предстоит проголосовать за лучших из лучших. Разлетятся по лауреатам "Золотые орлы" 25 января. Торжественная церемония вручения наград Академии состоится в "намоленном месте", по выражению Наумова, — в первом павильоне студии Мосфильм.
Лидерами стали три ленты: "12
", "Путешествие с домашними животными
" и впервые телевизионный мини-сериал — "Ленинград
". У каждого по шесть номинаций.
Не попала ни в одну из номинаций "Александра
" Александра Сокурова
. Это объяснили тем, что режиссер сам письменно отказался от участия в конкурсе. По каким причинам — можно только предполагать. Нет в числе финалистов "Кремня
" Алексея Мизгирева
и "Груза 200
" Алексея Балабанова
. Оба фильма были предложены для голосования, но необходимого числа голосов не получили. Вероятно, потому, предположил Разлогов, что первый "был не на слуху", а второй "был слишком на слуху".
Список номинантов:
"Лучший игровой фильм":
- "12
"
- "Артистка
"
- "Монгол
"
- "Простые вещи
"
- "Путешествие с домашними животными
"
"Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)":
- "Билет в гарем
"
- "Ленинград
"
- "На пути к сердцу
"
"Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)":
- "Девять жизней Нестора Махно
"
- "Завещание Ленина
"
- "Кадетство
"
"Лучший неигровой фильм":
- "Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи"
- "Рожденные в СССР - 21-летние"
- "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская"
"Лучший анимационный фильм":
- "Гора самоцветов" (сезон 2007)
- "Смешарики" (сезон 2007)
- "Уборная история - любовная история"
"Лучшая режиссерская работа":
- Сергей Бодров
("Монгол
")
- Никита Михалков
("12
")
- Алексей Попогребский
("Простые вещи
")
"Лучшая женская роль в кино":
- Евгения Добровольская
("Артистка
")
- Ксения Кутепова
("Путешествие с домашними животными
")
- Мария Шалаева
("Русалка
")
"Лучшая мужская роль в кино":
- Никита Михалков
, Сергей Маковецкий
, Сергей Гармаш
, Алексей Петренко
, Валентин Гафт
, Юрий Стоянов
, Михаил Ефремов
, Сергей Газаров
, Виктор Вержбицкий
, Алексей Горбунов
, Роман Мадянов
, Сергей Арцибашев
("12
")
- Виктор Сухоруков
("Агитбригада "Бей врага!"
")
- Федор Бондарчук
("Тиски
")
"Лучший сценарий":
- Аркадий Красильщиков
("Путешествие с домашними животными
")
- Анна Меликян
, Наталья Назарова
("Русалка
")
- Алексей Попогребский
("Простые вещи
")
"Лучшая женская роль на телевидении":
- Мария Порошина
("На пути к сердцу
")
- Мира Сорвино
("Ленинград
")
- Ольга Сутулова
("Ленинград
")
"Лучшая мужская роль на телевидении":
- Игорь Класс
, Владимир Капустин
("Завещание Ленина
")
- Андрей Краско
("Частный заказ
")
- Богдан Ступка
("Сонька Золотая Ручка
")
"Лучшая женская роль второго плана":
- Мария Аронова
("Артистка
")
- Нина Русланова
("Два в одном
")
- Ия Саввина
("Слушая тишину
")
"Лучшая мужская роль второго плана":
- Александр Абдулов
("Артистка
")
- Леонид Броневой
("Простые вещи
")
- Дмитрий Дюжев
("Путешествие с домашними животными
")
"Лучшая операторская работа":
- Владимир Климов
("Ленинград
")
- Олег Лукичев
("Путешествие с домашними животными
")
- Владислав Опельянц
("12
")
"Лучшая работа художника-постановщика":
- Людмила Кусакова
("Волкодав
")
- Алим Матвейчук
, Александр Боин
("Ленинград
")
- Константин Мельников
("1612
")
"Лучшая работа художника по костюмам":
- Наталья Дзюбенко, Сергей Стручев ("1612
")
- Лор Карин ("Монгол
")
- Светлана Титова ("Волкодав
")
"Лучшая музыка к фильму":
- Эдуард Артемьев
("12
")
- Юрий Потеенко
("Ленинград
")
- Алексей Рыбников
("1612
")
"Лучший монтаж фильма":
- Андрей Зайцев, Энцо Меникони ("12
")
- Иван Лебедев ("Простые вещи
")
- Ольга Прошкина, Антон Мегердичев ("Бой с тенью 2: реванш
")
"Лучшая работа звукорежиссера":
- Сергей Сашнин ("1612
")
- Бруно Таррьери, Максим Беловолов ("Монгол
")
- Андрей Худяков ("Путешествие с домашними животными
")
"Лучший зарубежный фильм в российском прокате":
- "Апокалипсис"
- "Вавилон"
- "Королева"
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