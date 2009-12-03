«Фобос». Презентация на Кинорынке

анонс

На «дебютантском» «Кроке» вручают призы и дипломы в трех категориях: первая - студенческие фильмы, вторая - дипломная работа, третья - первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения.

25 июня 2007

Пиратский корабль

В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию.