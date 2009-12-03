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«Фобос». Презентация на Кинорынке

3 декабря
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3 декабря 2009
Кинокомпания «Art Pictures» 3 декабря представила на Московском Кинорынке прокатчикам и журналистам триллер «Фобос» Олега Ассадулина.
Картину представили продюсеры Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский, композитор Евгений Рудин, актеры Алексей Воробьев, Петр Томашевский, Агния Кузнецова и Рената Пиотровски.
Петр Федоров и Тимофей Каратаев не сумели приехать, хотя именно на них держится весь фильм.
Помимо рекламного ролика, зрителям были показаны самые интересные отрывки, приоткрывающие завесу над качеством предлагаемого продукта. Если отбросить навязчивые спецэффекты и среднюю игру актеров, то картина представляет собой вариацию на тему канадского «Куба». Только герои погибают не сразу, да и по накалу страстей русский фильм уступает аналогичным образцам за рубежом.
Сюжет, как обычно, достаточно примитивный для «страшилок». Две девушки и четверо парней оказываются запертыми в бывшем бункере, ныне строящемся клубе «Фобос».
Фобос, как известно, бог страха, а следовательно, молодежь открывает друг перед другом и перед неведомой силой свои самые потаенные фобии. Кто-то пытается перебороть свою боязнь, а кто-то полностью погружается в зыбкую трясину ужаса. А когда многим уже кажется, что они победили всех демонов и сейчас выйдут на свободу, то, конечно же, начинаются смерти...
На этих захватывающих гибелях и закончилась презентация фильма, чей релиз запланирован на весну следующего года.
Кроме того, «Art Pictures» представила еще несколько проектов, которые можно будет увидеть в прокате 2010 года. Например, особые надежды связаны с киноальманахом «Одноклассники по-итальянски», повествующим о жизни пользователей популярного сайта. В планах кинокомпании съемки отечественной версии этого итальянского фильма, успешно прошедшего в прокате у себя на родине.
Презентация закончилась, но на этом не завершился предпоследний день Кинорынка. Сразу после «Фобоса» пела Зара - она сыграла в новой приключенческой картине «Белый песок», а перед кинозалом гостей кормили пловом хлопцы в восточных одеждах. Ну и, конечно же, предпремьерные показы самых ожидаемых проектов, встречи с именитыми гостями, общение с прокатными компаниями, решение прокатной судьбы, куча рекламной литературы - в общем, обычные будни для Кинорынка.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Олег АсадулинФёдор БондарчукАлексей ВоробьёвГрувТимофей КаратаевАгния КузнецоваРената ПиотровскиДмитрий РудовскийПетр ТомашевскийПётр Фёдоров
фильмы
Фобос. Клуб страха

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«Фобос». Презентация на Кинорынке фотографии
«Фобос». Презентация на Кинорынке фотографии
«Фобос». Презентация на Кинорынке фотографии
«Фобос». Презентация на Кинорынке фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Ольга   11.12.2009 - 22:03
Спасибо за ответ. Сайт очень хороший, но получается неровный какой-то, надёрганый - именно так выглядит главная страница, что очень жаль. Удачи! читать далее>>
№ 1
Ольга   11.12.2009 - 00:27
Вопрос к авторам: Почему из всего многообразия фильмов, представленных на прошедшем недавно в Москве 80-ом Кинорынке, Вы осветили только этот? Пытаюсь понять Вашу логику и позицию - только нехорошие выводы... читать далее>>
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В новостях, в отличие от пресс-релизов, где размещаются материалы, предоставленные кинокомпаниями, освещаются только те мероприятия, на которых нам удалось побывать. К нашему сожалению, бывать мы можем не везде, так как у нас мало корреспондентов.
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