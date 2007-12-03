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«Атлантида» - премьера.

3 декабря
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3 декабря 2007
3 декабря на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Атлантида».
Жизнь учительницы географии Веры Степновой (Нелли Уварова) спокойна и предсказуема. Она любит мужа и двенадцатилетнюю дочь. Но судьба вносит свои коррективы. Счастливый случай – приглашение в дом богатого банкира и его жены Натальи (Наталья Гудкова) репетитором – оборачивается трагедией... Судьбы двух главных героинь Веры и Натальи драматически переплетаются. Трагические обстоятельства делают одну из них вдовой, а другую – убийцей. Кто прав, кто виноват и что же делать – извечные вопросы человеческого существования.
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персоны
Диана АрбенинаНаталья ГудковаСергей ПикаловНелли Уварова
фильмы
Атлантида

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