Star Media и «Наше кино» «осчастливили» Кинорынок

3 декабря, в третий день работы 76-го Российского международного кинорынка, состоялась совместная презентация кинокомпании Star Media и кинопрокатной группы «Наше кино». В кинотеатре «Космос» представителям кинотеатров и аккредитованной на Кинорынке прессы показали трейлер и тизер авантюрной молодежной комедии «О, счастливчик!
», а также 10-минутный фрагмент фильма, премьера которого предварительно назначена на весну 2009 года.
Гостей презентации приветствовали председатель совета директоров группы компаний Star Media Влад Ряшин
, продюсер «Нашего кино» Кирилл Ануфриев
, генеральный продюсер Star Media Юрий Минзянов
, креативный продюсер Star Media Александр Семин
и члены съемочной группы фильма: режиссер Эдуард Парри
, оператор Илья Мелихов
, актеры Михаил Тарабукин
и Вячеслав Разбегаев
.
Влад Ряшин
рассказал специалистам кинопрокатного бизнеса о возглавляемой им группе компаний Star Media, одном из лидеров производства и дистрибуции телевизионного контента в странах СНГ, ее планах освоения рынка полнометражного кино и представил комедию «О, счастливчик!
» - первый прокатный фильм Star Media. «В фильме много юмора и действия, прекрасный актерский состав. Главная задача картины - подарить зрителю полтора часа позитива, - сказал продюсер. - Сейчас фильм находится в финальной стадии производства: завершается работа со звуком и графикой. Как только картина будет готова полностью, мы обязательно вам ее покажем. Могу также сообщить, что уже закончена работа над сценарием нашего второго кинотеатрального проекта - им станет 3D-анимационная музыкальная комедия «Пираты острова сокровищ»».
Затем на сцену вышел продюсер Юрий Минзянов
: «Мы сняли современную молодежную комедию, фильм-аттракцион и, наверное, немножко сказку, ведь в фильме действуют два волшебника, которых играют Владимир Меньшов
и Сергей Шакуров
. Это фильм о том, как людям выпадает счастливый билет, и о том, как важно правильно им воспользоваться. То, что вы сегодня увидели, - рабочие материалы, над которыми нам предстоит еще много трудиться. Только компьютерная графика будет добавлена примерно в 200 кадров. Этим, кстати, занимается компания, делавшая спецэффекты для «Дозоров».
Глава департамента маркетинга и креативный продюсер Star Media Александр Семин прокомментировал план рекламной кампании молодежной комедии. «Тема фильма настолько благодатна для создания и реализации креативной программы продвижения, что мы этим шансом обязательно воспользуемся, - отметил он. - Одним из главных каналов распространения информации о фильме станет Интернет. С помощью его интерактивных возможностей мы действительно будем менять судьбы людей. В частности, мы придумали замечательную on-line-анкету, заполнить которую будут предлагать посетителям сайта www.oluckyman.ru
наши волшебники. Посетив сайт, люди станут каждый день получать подтверждение того, что их биография изменилась. С той же темой будем работать в коммуникациях «на земле».
О том, какими видит прокатные перспективы фильма компания «Наше кино», рассказал ее продюсер Кирилл Ануфриев
: «Картина абсолютно позитивная, из числа тех, которые хочется смотреть снова. Я сам посмотрел ее уже несколько раз, и каждый просмотр меня радовал, давал заряд положительных эмоций - в этом главная особенность фильма, которая позволяет нам надеяться на его коммерческий успех. И хотя пока еще трудно предугадать, какова будет ситуация с общекартинными сборами в следующем году, я считаю, что «О, счастливчик!
» имеет все шансы стать date-movie, т.е. главным релизом на дату выхода. Это должен быть очень широкий выпуск, скорее всего, около 500 копий. Что касается кассы, то мы ожидаем, что «Счастливчику» покорятся результаты фильма «Любовь-морковь». На успех позволяют надеяться и хорошие сборы выпускаемых сегодня развлекательных аттракционных комедий».
Впечатлениями от съемок поделились артисты. Самой эмоциональной стала речь исполнителя главной роли актера Михаила Тарабукина
: «Картина должна получиться уже потому, что в нее было вложено просто колоссальное количество сил и энергии. Я раньше не видел, чтобы все без исключения - и продюсеры, и артисты - работали с таким настроем и самоотдачей. Нереальный респект!»
Презентация завершилась неформальным фуршетом под аккомпанемент зажигательного конферанса от главного «счастливчика» этого вечера - Михаила Тарабукина
.
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