«На игре» выходит на DVD

анонс

8 октября 2006 Любить - воспрещается Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика: "Мне было двадцать четыре года, когда я учился в мастерской Григория Александрова на режиссерском факультете ВГИКа. Сюжет для той поры достаточно будничный: четверых студентов обвинили в создании некой «молодежной террористической организации».

18 февраля 2013 Пятый фестиваль нового итальянского кино "НАЙС" открылся в Санкт-Петербурге В киноцентре "Родина" была показана комедия Франческо Амато "Ну что я здесь делаю!", получившая приз зрительских симпатий на конкурсе в США.

19 февраля 2013 Русские в Роттердаме В Роттердаме открылся 38-й Международный кинофестиваль. Во внеконкурсных программах этого смотра очень много русских картин и имен.