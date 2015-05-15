«Броненосец "Потемкин"» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в декабре 1927 года начался коммерческий показ картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (выпуск Амторга и Амкино).

Из отзыва эмигрантского рецензента: «Средняя, полувидовая, полупоставленная картина, каких Пате выпускает два раза в месяц в течение последних пяти-семи лет. Но до гения, каким его хочет выставить Амкино, Эйзенштейну так же далеко, как советской России до культурного государства. Хлопали картине только сотрудники Амкино и те из зрителей, кому понравился хор матросов, сопровождавший своим пением демонстрацию картины».



«Новое русское слово», Нью-Йорк, 1927, 7 декабря.