Алексей Баталов и литературный фестиваль

4 декабря в библиотеке киноискусств имени С.Эйзенштейна состоялось открытие фестиваля «Алексей Баталов и русская литературная классика», посвященного 80-летию замечательного актера, режиссера, педагога народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и РФ, лауреата премии Президента РФ, профессора, президента Московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» Алексея Баталова.

Специальными гостями церемонии открытия стали известные деятели культуры и искусств - певец Иосиф Кобзон, режиссер Юрий Норштейн, звездная чета Владимир Меньшов и Вера Алентова, композитор Александра Пахмутова, актер и режиссер Евгений Герасимов, директор Пушкинского музея, поэт-песенник и сокурсник Алексея Владимировича по школе-студии МХАТ Николай Добранравов, продюсер Вячеслав Шмыров, а также герои радиоспектаклей в постановке мастера, «ожившие» благодаря баталовским ученикам по ВГИКу – звездам кино нового поколения и совсем еще юным дарованиям.

Кинокритик Виталий Вульф в своем выступлении назвал 80-летие всенародно любимого артиста датой в истории русской культуры. Также гости обратили внимание на такой примечательный факт: чествование народного артиста и фестиваль проходят в недавно открытой библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна, расположенной в Каретном ряду всего в ста метрах от театра «Эрмитаж», где 100 лет назад состоялся первый в России кинопоказ.

В программу фестиваля-ретроспективы, который продлится до 10 декабря в зале «Классика» библиотеки киноискусств имени С.Эйзенштейна, вошли актерские и режиссерские работы Алексея Баталова, связанные с темой русской литературной классики – фильмы «Дама с собачкой» по Чехову, «Живой труп» по Льву Толстому, «Бег» по Булгакову, «Поездка в Висбаден» и «Первая любовь» по Тургеневу, «Игрок» по Достоевскому и «Три толстяка» по Олеше. Для беседы со зрителями приглашены Ия Саввина, Алла Демидова, Валерий Золотухин, Ирина Муравьева, Евгений Герасимов, Николай Бурляев, Виктор Сергачев. Вход на все сеансы свободный.

К фестивалю приурочена презентация комплекта аудиодисков «Алексей Баталов и русская литературная классика».

Фоторепортаж Валерия Лукьянова