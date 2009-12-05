«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ.

Состоялся пресс-показ нового мультфильма компании Дисней – «Принцесса и Лягушка»
, который выходит в широкий прокат в первый день нового года. Неудачу предыдущего
диснеевского фильма для детей спишем на сложные российские реалии и сосредоточим свое внимание на новой картине. Классика
- это самое подходящее слово, которым можно охарактеризовать «Принцессу и лягушку»
. Традиционная диснеевская анимация, никакого 3D, песни, танцы, яркие герои и понятные детям истины.
Новый Орлеан, 20-е годы прошлого века. Чернокожая официантка Тиана
вкалывает от зари до зари на двух работах, чтобы осуществить мечту – открыть собственный ресторан, о котором мечтал еще ее покойный отец. Ее подруга детства, богатая наследница Шарлотта
грезит об ином – она с детства мечтает выйти замуж за принца. И этой мечте скоро суждено сбыться – в город с намереньем жениться на богачке приезжает молодой принц Навин
из Мальдонии (не ищите в Гугле, это выдуманная страна), у которого есть сан, происхождение, но, увы, почти не осталось состояния. Злой колдун и маг Вуду заманивает принца в свои сети и превращает в лягушку, потому что сам хочет прибрать к рукам деньги Шарлоты. Чары рассеются, если лягушку до полуночи поцелует принцесса. Да откуда же ей взяться в Новом-то Орлеане (штат Луизиана)?
Тиана одержима своей сугубо американской мечтой. Ее девиз «Работать и еще раз работать, и только тогда можно добиться успеха». «Важно знать, куда идти»,
- говорит девушка. Она постоянно повторяет заветное слово «цель».
Навин же привык ничего не делать, а только радоваться, петь и танцевать, получать от жизни удовольствие. Этим двум столь непохожим друг на друга людям придется объединиться в борьбе со злом и в итоге пересмотреть свои жизненные позиции. Преодолеть все препятствия и понять, что главное на свете все-таки ЛЮБОВЬ, героям помогают второстепенные, но очень колоритные персонажи: поющий и играющий джаз крокодил Луи
, светлячок Реймонд
с добрым сердцем и негритянская слепая колдунья Мама Оди
. Последнюю все почему-то боятся, хотя она – абсолютно своя в доску потрясная чувиха, только что живет в странном месте, в луизианских болотах и дружит со змеями.
Очевидно, что все дети будут от нового мультика в полном восторге. Особенно девочки, получившие наконец-то еще одну принцессу в дружный ряд диснеевских красавиц - Белоснежки, Золушки, Русалочки и остальных. Мой личный эксперт, семилетняя дочь, второй день возится с наклейками (рекламные буклеты «Принцессы и лягушки»
выполнены в самом заманчивом для ребенка виде картинок-наклеек) и вспоминает подробности. Так что, господа родители, если у вас дочь 5-12 лет, 1 января отведите ее в кинотеатр. Да, и вам, взрослые, тоже понравится. Особенно, если вы сами выросли на Русалочке
и Алладине
. Мальчикам тоже смотреть нужно, в кои-то веки сказочный Принц – не овощ и играет полноценную роль в фильме, а не просто в конце целует возлюбленную.
«Принцесса и Лягушка»
не зря заявлен как мюзикл
. Песен в нем больше, чем в других диснеевских мультфильмах. Каждый герой исполняет свой собственный вокальный номер, а в целом музыка отражает особенности именно негритянской культуры – люди и животные играют блюз, джаз, импровизируют. Крокодил Луи, отвечая на вопрос, где он научился играть на трубе, говорит, что «реки Луизианы – лучшая школа джаза»
. Самое замечательное, о чем нельзя не сообщить – это русский дубляж. Мало того, что песни шикарно переведены, они еще и перепеты мощными голосами Ларисы Долиной
, Стаса Пьехи
и других достойных «афророссиян». Полное ощущение, что это родная голливудская озвучка, но по-русски.
Наверное, не очень правильно говорить о фильме только хорошее. Но я действительно не могу придумать, к чему придраться. Разве что, сюжет предсказуем, сразу ясно, что будет хеппи энд. Идеально для детей, для просмотра вместе с детьми, а также для тех, кто иногда сам чувствует себя ребенком.
«Принцесса и лягушка»
в прокате с 1 января 2010 года.
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