Второе пришествие игрового кино в Осетии

Северная Осетия переживает второе пришествие игрового кино. Во Владикавказе состоялся премьерный показ фильма «11 писем к Богу». Чтобы понять значение этого события, достаточно сказать, что это второй премьерный показ за последние 15 лет. 15-летняя пауза была вызвана не только экономическим коллапсом, но и творческим кризисом национальной кинодраматургии. Впрочем, сейчас можно смело утверждать, что ситуация выправляется. За последнее время одна за другой вышли с десяток документальных лент и уже второй игровой фильм, и все они о нашем времени.

Фильм Акима Салбиева «11 писем к Богу» о сложных, порой жестоких отношениях в сельском интернате для детей. Бытовые неурядицы озлобили детей и взрослых. Почти отрезанные от внешнего мира они привыкли к повседневным приступам обоюдной агрессии. Однако с появлением новичка в обитателях интерната довольно быстро наружу выходит все доброе, что таится в душе каждого человека.Фильм об извечной борьбе добра и зла в широком прокате первыми увидят жители Северной Осетии, а в конце месяца к ним присоединятся москвичи: картина «11 писем к Богу» примет участие в фестивалях детского кино в Москве и Берлине.