Фантазии Эльдара Рязанова в Доме кино

Новым фильмом Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" открылся 72-й сезон Дома кино. Фильм для публики повторили дважды - так много было желающих посмотреть картину, которую сам Рязанов объявил своей последней (сейчас, правда, он уже снимает следующую) и долгожданной (идея родилась еще в 70-е годы). Рязанов неоднократно говорил, что его картина не биография Андерсена, а фантазия на тему реальных обстоятельств его жизни. И что люди, окружавшие Андерсена, будут преображены в этом произведении, где быль сплетается со сказкой, а главным сюжетом станет волшебное превращение неуклюжего бедного подростка в гениального автора всемирно известных сказок. Превращение, по мнению Рязанова, происходившее скорее в фантазии самого писателя, поскольку насмешки, непонимание и пренебрежение сопровождали Андерсена всю жизнь. Фильм предлагает собственную версию судьбы художника. Андерсена у Рязанова играют три актера: ребенка - Ваня Харатьян, подростка, юношу и молодого человека - Станислав Рядинский, а зрелого мужчину - Сергей Мигицко. В фильме вообще много знаменитостей. И композитор Алексей Рыбников, и балетмейстер Владимир Васильев, и артисты - Олег Табаков, Вячеслав Тихонов, Валерий Гаркалин, Валерий Баринов, Оксана Мысина, Галина Тюнина, Алена Бабенко, Евгения Крюкова. По первым отзывам посмотревших картину, она разительно отличается по стилю от всего, созданного Рязановым до этого.