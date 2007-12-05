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«Мороз по коже». Премьера

5 декабря
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5 декабря 2007
5 декабря 2007 года в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Криса Солимина «Мороз по коже» с Норманом Ридусом в главной роли.
Сам Норман, как и режиссер, не смог присутствовать на этом радостном событии, а вместо Андрея Кончаловского, продюсера и автора сценария картины, пришел его сын - Егор Кончаловский. Из наших актеров, участвовавших в съемках, также не все смогли прийти. Но, тем не менее, в зале были замечены Константин Юшкевич, Ксения Буравская, Юрий Думчев, Александр Яковлев, Валерий Марьянов и Никита Емшанов...
«Мороз по коже» в широкий прокат выходит сегодня, 6 декабря.
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Ксения БуравскаяЮрий ДумчевНикита ЕмшановАндрей КончаловскийЕгор КончаловскийВалерий МарьяновНорман РидусКрис СолиминКонстантин ЮшкевичАлександр Яковлев
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«Мороз по коже». Премьера фотографии
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