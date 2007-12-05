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Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен.

5 декабря
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5 декабря 2007
[i]Позади остался месяц творческого поиска, месяц непростой работы режиссера с актерами-дебютантами. Впереди у группы — монтажно-тонировочный период и озвучание. Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен.Рассказывает Леонид Рыбаков, режиссер-постановщик картины:
Монтажный период, конечно, невероятно важен, но совершенно точно: если что-то не было сделано на съемках, мы не исправим это на монтаже. Я волнуюсь, потому что еще не видел отснятого материала. Важно, чтобы мои представления о фильме совпали с тем, что я увижу на пленке. Кстати, очень часто в итоге
получаешь совсем другое. Необязательно хуже, просто другое. Реальность врывается в твой замысел, потому что актеры живые, они делают все не так, вернее, не так, как ты себе представлял, декорация не та… Это жизнь. Вернее, магия кино.
Изобразительное решение «Скажи ЛЕО» - особая примета картины. Это два стилистически смешанных изображения; одно, по словам оператора Артема Полосатого, намеренно «неавторское» «гладкое» - так должно выглядеть основное действие, - а другое снято ручной камерой. В этой стилистике будут выдержаны воспоминания героев или события, происходящие параллельно основному действию.[i]
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персоны
Анна МихалковаМихаил ПавликЛеонид РыбаковАнна СтаршенбаумАндрей Щипанов
фильмы
Скажи Лео

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Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен. фотографии
Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен. фотографии
Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен. фотографии
Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен. фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Наталия (Горловка)   8.09.2009 - 13:06
Андрей, ты прекрасно справляешся с поставленой перед тобой задачей,так держать, жду от тебя новых работ. читать далее>>
№ 2
Mariya (Orenburg)   5.11.2008 - 10:13
Андрей ты очень хорошо играешь. По крайней мере я тебе верю. Ты настолько вливаешься в свою роль, что не поверить тебе - это не возможно. читать далее>>
№ 1
Mariya (Orenburg)   5.11.2008 - 10:06
Андрей тебе не надо волноваться, ты всегда играешь очень хорошо. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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