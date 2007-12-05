Съемочный период фильма Леонида Рыбакова «Скажи ЛЕО» завершен.

[i]Позади остался месяц творческого поиска, месяц непростой работы режиссера с актерами-дебютантами. Впереди у группы — монтажно-тонировочный период и озвучание. Рассказывает Леонид Рыбаков, режиссер-постановщик картины:
Монтажный период, конечно, невероятно важен, но совершенно точно: если что-то не было сделано на съемках, мы не исправим это на монтаже. Я волнуюсь, потому что еще не видел отснятого материала. Важно, чтобы мои представления о фильме совпали с тем, что я увижу на пленке. Кстати, очень часто в итоге
получаешь совсем другое. Необязательно хуже, просто другое. Реальность врывается в твой замысел, потому что актеры живые, они делают все не так, вернее, не так, как ты себе представлял, декорация не та… Это жизнь. Вернее, магия кино.
Изобразительное решение «Скажи ЛЕО
» - особая примета картины. Это два стилистически смешанных изображения; одно, по словам оператора Артема Полосатого
, намеренно «неавторское» «гладкое» - так должно выглядеть основное действие, - а другое снято ручной камерой. В этой стилистике будут выдержаны воспоминания героев или события, происходящие параллельно основному действию.[i]
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