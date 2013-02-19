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Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб...

6 декабря
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6 декабря 1988
"Ашик-Кериб" - последняя картина Сергея Параджанова. Рассказанные Лермонтовым приклю­чения "странствующего трубадура", проходящего через тысячу испытаний, чтобы найти свою возлюбленную, в переложении кинематографиста-жи­вописца, который свою камеру уподобил кисти, превращаются в изысканные картины, божествен­ные откровения.
Фильм не выпускали в широкий прокат, но Параджанов с фильмом "Ашик-Кериб" побывал на фестивалях в Голландии, Германии и Венеции. Газета "Монд" по этому поводу писала: "Лучшей витрины перестройки в советском кинематографе, чем фильмы "Ашик-Кериб" Сергея Параджанова и "Маленькая Вера" Василия Пичула, на фестивале в Венеции трудно было желать..."
После успеха в Европе, 6 декабря 19888 года, картине "Ашик-Кериб" Сергея Параджанова наконец-то было выдано разрешительное удостоверение.

В первом свободном фильме Сергея Параджанова — свободном и от цензурной опеки, и от соавторства — царит ожидаемый от мастера пестротканый ориентализм. Эротика трансформировалась в эстетику, вожделение — в любование (обликом актера-натурщика, многоцветьем узоров, тактильностью фактур, причудливостью форм — заново обретенным, самолично синтезированным раем). Среди всех параджановских фильмов "Ашик-Кериб" стал наиболее ясным, простодушным и бескомпромиссным выражением этой гедонистической утопии. Хэппи-энд здесь совсем не досадный авторский недосмотр, но сознательный шаг, ритуальный жест перелома судьбы.
В "Ашик-Керибе" непрофессиональный исполнитель Юрий Мгоян являет собой торжество зрелой мужественности — этот фильм (о чем еще никто не догадывается) окажется последним, и он завершает круг метаморфоз "сакрального" параджановского героя.

По материалам Энциклопедии отечественного кино
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персоны
Сергей ПараджановСофико Чиаурели
фильмы
Ашик-Кериб

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Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб... фотографии
Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб... фотографии
Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб... фотографии
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