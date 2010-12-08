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«Кино без границ» - на Кинорынке

8 декабря
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8 декабря 2010
«Кино без границ» - на Кинорынке
8 декабря компания «Кино без границ» объявляла об изменении стратегии работы на кинотеатральном рынке и представила журналистам и участникам рынка планы на 2011 год. У посетивших презентацию была уникальная возможность увидеть эксклюзивные материалы фильмов двух крупнейших отечественных режиссеров Андрея Звягинцева и Александра Миндадзе и премьеру трейлера новой картины Дэвида Кроненберга «Опасный метод».
«В кинотеатральный прокат будут выходить по-настоящему значимые, событийные картины. Мы планируем серьезно увеличить количество копий, а также свои расходы на рекламу и маркетинг, чтобы обеспечить нашим фильмам то внимание, которого они заслуживают. Мы ни в коем случае не меняем нашу репертуарную политику, уже 15 лет бренд «Кино без границ» ассоциируются с понятием «хорошее авторское кино» и мы продолжим работать только с выдающимися фильмами», - говорит генеральный директор «Кино без границ» Наталья Злотникова.
В 2010 году новый подход был успешно опробован на документальном фильме «Океаны». Картина Жака Перрена и Жака Клузо стала первым релизом «Кино без границ» как части AR Films и первым в 15-летней истории компании фильмом, собравшим в российском прокате более $1 миллиона.
В 2011 году «Кино без границ» также выступил прокатчиком лучших образцов российского авторского кино.

«Кино без границ»
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персоны
Андрей ЗвягинцевВенсан КассельСэм КлебановДэвид КроненбергАлександр МиндадзеВигго МортенсенКира НайтлиЖак ПерренАлександр РоднянскийМайкл ФассбендерАнтон Шагин
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