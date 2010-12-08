«Кино без границ» - на Кинорынке

8 декабря компания «Кино без границ»
объявляла об изменении стратегии работы на кинотеатральном рынке и представила журналистам и участникам рынка планы на 2011 год. У посетивших презентацию была уникальная возможность увидеть эксклюзивные материалы фильмов двух крупнейших отечественных режиссеров Андрея Звягинцева
и Александра Миндадзе
и премьеру трейлера новой картины Дэвида Кроненберга «Опасный метод»
.
«В кинотеатральный прокат будут выходить по-настоящему значимые, событийные картины. Мы планируем серьезно увеличить количество копий, а также свои расходы на рекламу и маркетинг, чтобы обеспечить нашим фильмам то внимание, которого они заслуживают. Мы ни в коем случае не меняем нашу репертуарную политику, уже 15 лет бренд «Кино без границ» ассоциируются с понятием «хорошее авторское кино» и мы продолжим работать только с выдающимися фильмами», -
говорит генеральный директор «Кино без границ» Наталья Злотникова
.
В 2010 году новый подход был успешно опробован на документальном фильме «Океаны»
. Картина Жака Перрена
и Жака Клузо
стала первым релизом «Кино без границ»
как части AR Films
и первым в 15-летней истории компании фильмом, собравшим в российском прокате более $1 миллиона.
В 2011 году «Кино без границ»
также выступил прокатчиком лучших образцов российского авторского кино.
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