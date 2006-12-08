Лауреаты премии "Триумф"

ревью

«Хрусталь» Дарьи Жук как нео-лубок для тех, кто выжил в 90-е

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» // Посейдон мёртв, а мы ещё нет

Быть пай-девочкой изо дня в день, когда огонь пожирает тебя изнутри - тяжелый крест.

«Один за другим такая чушь»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце раскритиковали российскую поп-сцену

Ролики фильмов

«Почти среда»

Вероника идет на важное свидание: выходит из дома на рассвете вторника и путешествует по Москве до рассвета среды.