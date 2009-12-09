«Аватар». Пресс-конференция

анонс

27 июля 2007 Новому кинематографу - новые актеры 1-го сентября 1919 года в Москве при фотокинематографическом отделе Наркомпроса открылась Государственная школа кинематографии. И сразу же, под руководством заведующего школой Владимира Гардина – приступила к постановке учебного фильма "Семь смертных грехов".

13 февраля 2012 ММКФ: Война, любовь и футбол В среду на 30-м Московском международном кинофестивале царили азиатские картины, известная французская актриса прилетела в Москву, а американский режиссер пообещал болеть за футбольную сборную Россию на предстоящем полуфинале Евро-2008.

18 февраля 2013 На «Культуре» - «Декалог» Знаменитый 10-серийный художественный телефильм «Декалог» Кшиштофа Кесьлевского - на телеканале «Культура» с 16 апреля.