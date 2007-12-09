Программа СТС «Кино в деталях» вручила «Золотые детали»!

9 декабря в Москве состоялась церемония награждения премии «Золотая деталь» – уже традиционного предновогоднего спецпроекта программы СТС «Кино в деталях». Третий сезон премия, учрежденная программой «Кино в деталях» совместно с телеканалом СТС, чествует лучших по итогам киногода!

В этом году церемония вручения проходила в «Бар-клубе 1171», что на Савинской набережной. В числе гостей были замечены Андрей Мерзликин, Кирилл Серебренников, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Ирина Рахманова, Анастасия Чухрай, Леонид Ярмольник, Ингеборга Дапкунайте, Роман Борисевич, Дарья Мороз, Алексей Макаров и многие-многие другие.



После долгих диспутов программа «Кино в деталях» назвала лучших! «Золотую деталь-2007» получили:

• «Двенадцать», фильм Никиты Михалкова

• «Изгнание», фильм Андрея Звягинцева

• «Александра», фильм Александра Сокурова

• «Простые вещи», фильм Алексея Попогребского

• «Русалка», фильм Анны Меликян

• «Путешествие с домашними животными», фильм Веры Сторожевой

• «Груз 200», фильм Алексея Балабанова

• «Любовь-морковь», фильм Александра Стриженова

• «Монгол», фильм Сергея Бодрова

Не забыли организаторы премии и про благотворительную акцию «Новый гений», цель которой – поддержка талантливых студентов ВГИКа. По мнению канала СТС и программы «Кино в деталях» лучшим студенческим фильмом 2007 года стала работа студента 5-го курса режиссерского факультета ВГИКа Игоря Хомского «Краткие сведения по некоторым эпизодам». Президент «СТС Медиа» Александр Роднянский вручил молодому режиссеру грант на новую картину.



Помимо чествования победителей гостям был представлен новый фильм, снятый при поддержке СТС, – «1814», который выходит в прокат 27 декабря. Ведущий церемонии и «Кино в деталях» Федор Бондарчук отметил: «Это отличная история для молодежи – любовь, детектив, приключения! Вот честное слово! Так весело и так страшно бывает только в юности!»



Эфир церемонии награждения премии «Золотая деталь» смотрите на канале СТС 27 декабря в 0.30!