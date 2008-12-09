Юрий Мамин сокращает фильм для проката

Ученик Эльдара Рязанова, популярный питерский комедиограф Юрий Мамин («Окно в Париж», «Фонтан») сократил свой новый фильм на целых 20 минут. Для этих целей Мамин приехал на «Мосфильм», где вовсю кипит работа.

- Прокатчики попросили сделать киноверсию моего фильма, - рассказал в интервью кинорежиссер, - я пошел им на встречу и уменьшил хронометраж до 104 минут.

Впрочем, режиссерская версия фильма «Не думай про белых обезьян» обязательно останется. Она выйдет на DVD сразу же после окончания основного проката.

22 января в кинотеатрах страны станут показывать фильм, с которым Мамин вернулся к зрителю после десятилетнего молчания.

«Не думай про белых обезьян» больше похож на фильм-притчу. Однако и здесь, Юрий Мамин не изменил своим принципам оригинальности. Язык прозы в картине заменили на поэзию – и все герои говорят поэтической строфой. Эдакое современное «Горе от ума», созданное в естественных интерьерах крыш и двориков Петербурга.

В эпизодических, но очень ярких ролях снялись Сергей Юрский и Олег Басилашвили.

- Мамин всегда предлагает что-то необычное, - поделился впечатлениями от работы Сергей Юрский, - на озвучании я читал стихи, причем хорошие стихи, написанные изящно, точно. И вообще, картина, как я вижу, получилось очень необычная. Даже ради этого стоит ее посмотреть.

Картина уже получила приз Гильдии Кинокритиков в номинации «лучший фильм отечественного производства», а также приз Федерации киноклубов России за лучший фильм российской программы на 30-ом ММКФ.

Вообще, призов у Мамина много. Он – единственный российский кинорежиссер, удостоенный Золотой Трости Чарли Чаплина за лучшую комедию («Окно в Париж»).

Кстати, американская киноакадемия присылала официальное письмо-просьбу выдвинуть «Окно в Париж» на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм», но бумаги потонули в чиновничих кабинетах, и мы упустили шанс получить еще одну статуэтку в копилку отечественных призов.

Свой новый проект «Окно в Париж-2» Юрий Борисович только готовит, но уже сейчас ему очень хочется быть понятым современным зрителем, ведь «Не думай про белых обезьян» - на сегодня главный фильм для режиссера.