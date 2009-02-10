«Юленька»: пресс-конференция

19 февраля в кинотеатрах состоится необычная премьера. В широкий прокат выходит новый российский фильм «Юленька»
, снятый в нетипичном, редком для отечественных картин жанре – психологический триллер с элементами ужаса
.
В нашей стране, где, кажется, никого ничем уже не испугаешь, это попытались сделать такие известные персоны масскульта, как режиссерАлександр Стриженов
, продюсер Ренат Давлетьяров
и их команда – композитор Аркадий Укупник
, исполнитель главной роли Марат Башаров
и другие.
Прочитав список создателей, многие, наверное, засмеются, мол, что за любовь-морковь
, какие еще ужасы может снять Стриженов
с Укупником
?! А вот и не спешите с выводами! На мой взгляд, фильм по меньшей мере любопытный и по содержанию, и по эмоциональному воздействию. Есть «потайные кармашки», есть, куда «копнуть», о чем поговорить. И главное – сделано на совесть, от души, с уважением к зрителю.
Поскольку фильм занимает четкую жанровую нишу, целевая аудитория у него будет довольно ярко выражена. Но, помимо подростков и любителей пощекотать нервы, хотелось бы позвать на фильм людей, которым интересно кино вообще. Мне кажется, «Юленька»
– не самое плохое событие в отечественной киноиндустрии, фильм, по которому будут ровнять следующие картины подобного жанра. Это определенная планка, рубеж, которого мы достигли в кинопроизводстве. Пусть не очень высокая, но все-таки такая, за которую совсем не стыдно.
На днях создатели фильма дали пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов, посмотревших первыми эту картину.
Вопрос
: Расскажите, какой производственный бюджет у фильма, какое количество копий, и что с прокатом на Украине? Мы слышали, что там проблемы с прокатом.
Р. Давлетьяров
: Конечно, ведь это "фильм про детство Юлии Тимошенко"!.. Что касается бюджета, то он составил 2 млн. долларов, правда, по тем деньгам, сейчас я не знаю, по какому курсу считать, и еще 2 млн. на продвижение. Количество копий в России – 400, на Украине, действительно, были какие-то небольшие проблемы с цензурой, но это поначалу, потом фильм одобрили, и сейчас на Украине выйдет 60-70 копий.
Вопрос
: У вас на картине работал режиссер-педагог? Что это за должность такая, расскажите, пожалуйста. Чем он занимался?
А. Стриженов
: Да, у нас была такая замечательная женщина Лина Варганова
, мой ассистент ее нашел, а я потом вспомнил, что в одном спектакле с ней играл, она очень облегчала нашу работу тем, что сначала «разминала» детей. И, поскольку она сама женщина, девушкам было легче с ней общаться. Им очень понравилось с ней работать.
Вопрос
: Слышали, что ролик «Юленьки»
запретили на ТВ. Почему?
Р. Давлетьяров
: Возникли цензурные соображения, были этические поправки, режиссер - у ролика был другой режиссер - внес их, и теперь ролик демонстрируется на телевидении. Это понятно, потому что одно дело, если такие вещи показываются вечером, а другое – в прайм-тайм, когда они могут попасться на глаза детям или нервным женщинам.
Вопрос
: С какими сложностями вам пришлось столкнуться на съемках?
А. Стриженов
: Близость моря. Все шли на пляж, а мы шли работать. Фильм снимали в Ялте. Вообще, у меня всегда остаются только хорошие воспоминания о процессе, я сложностей не помню никогда. Вот, наверное, только то, что хотелось на море.
Вопрос
: Известно, что смерть в кадре актеры не любят играть. Как вам удалось уговорить родителей девочки, которая играла Соню
?
А. Стриженов
: Дело в том, что мама Маргариты
- Варвара Никитина
- легендарная женщина-каскадер, и Марго
пришла тоже как каскадер, она пришла прыгать из окна. А потом мы решили, что покажем не только прыжок, но и лежащую на асфальте. Да, конечно, были проблемы, наверное, это неприятно, но мне удалось маму уговорить. У многих мам были вопросы относительно сценария. Но я все-таки считаю, что снял женский фильм… Опять. Прошлый, «Любовь-морковь»
, мы выпустили к 8 марта, а этот – тоже женский, но к 23 февраля, чтобы женщинам не нужно было придумывать подарок. Они просто сводят своих мужчин в кинотеатры и покажут: «Вот, смотри, что бывает с теми, кто изменяет своим женщинам!»
Вопрос
: Я не ошибаюсь, что оператор принимал участие в написании сценария? С чем сопряжено такое большое количество панорам, облетов, круговых движений и рапидов?
Артур Гимпель (оператор)
: Мы хотели дать побольше движения, чтобы вовлекать зрителя в действие. Хотя это не было прописано на уровне сценария, в подготовительный период мы не успели продумать все, многое ставили уже на месте.
А. Стриженов
: Художник-постановщик Павел Пархоменко
на месте также все перекрашивал, декорировал, чтобы соблюсти некий общий колорит.
Вопрос Оксане Лаврентьевой
: Это ваша первая роль в кино. Расскажите, как вам игралось? Вы себе понравились?
Марат Башаров
: Мне понравилась!
О. Лаврентьева
: Замечательно игралось. Я все время чувствовала поддержку и помощь, а это очень важно.
Вопрос
: Откуда взяли девочку?
А. Стриженов
: Когда мы ее увидели, Дашу Балабанову
, то она запала в душу. Вообще, с детьми очень трудно, их трудно прогнозировать, как они поведут себя на съемочной площадке. Я даже боялся взять мальчиков и решил ограничиться девочками, чтобы не получились такие Петровы и Васечкины. И мне с детской труппой очень повезло, я считаю. Господь меня любит. Многих из них я бы взрослым артистам на вооружение поставил.
Вопрос
: Как писали музыку? Под сценарий или под готовый фильм?
А. Укупник
: Мне принесли уже готовый фильм. Вообще, если тебе приносят плохой фильм, и картину надо спасать, то чувствуешь себя волшебником. А тут принесли настолько хорошую работу, что страшно было не дотянуться до этого уровня. Сложно было не спасовать.
А. Стриженов
: У нас сначала была музыка стиля «барокко». И получилась арт-хаусная психологическая драма. Мы от этого отказались, решили перейти к более мейнстримовскому варианту, потому что хотели сделать именно жанровое кино.
Вопрос
: Есть ли желание продолжить «Юленьку»
?
Р. Давлетьяров
: Вы второй человек, который об этом спрашивает. Первым был Константин Эрнст
.
А. Стриженов
: Я вообще противник сиквелов. Могу точно сказать, что продолжения не будет. Во-первых, мы все сказали, что хотели. А во-вторых, если бы вы сейчас увидели Дашу Балабанову
… нет, не будет.
Вопрос
: Расскажите, как вам работалось с актрисой Анной Казючиц
, которая играла маму Юленьки
?
А. Стриженов
: Утвердив главную героиню, мучительно искали маму. Анна Казючиц
попала на роль только за внешнее сходство, она это знает. У нее даже родинка в том же самом месте, где и у Даши
. А дальше мы все были ею очарованы.
Вопрос
: Были ли у вас какие-то образцы жанра?
А. Стриженов
: Не было. Ощущение от жанра может прийти только с опытом, а мы раньше никогда не занимались подобными вещами. Мне очень хотелось попробовать снять кино в новом жанре. Я ведь в эту профессию пришел не только для того, чтобы снимать комедии.
Вопрос
: Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы сняли женоненавистнеческий фильм?
А. Стриженов
: Что вы! Наоборот! Я очень люблю женщин. Я скорее снял мужчиноненавистнический фильм. На примере главного героя, которого играет Марат
, я хотел показать, что, допуская в общении с детьми двойную мораль, мы рискуем получить очень серьезные последствия. Ведь дети не сами становятся чудовищами, их к этому толкают взрослые. А главный герой попадает в такую сложную психологическую ситуацию для того, чтобы ощутить тот ад, который находится у него внутри.
Вопрос Оксане Лаврентьевой
: Вы, как женщина, считаете, что герой получил по заслугам? Что слабохарактерность и трусость – достаточный повод для такого наказания?
О. Лаврентьева
: Конечно же, нет. У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он может оступиться и пойти по неправильной дороге. Я считаю, что он заслуживает сочувствия.
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