«Юленька»: пресс-конференция

анонс

25 октября в широкий прокат вышла «Элька» – первый за последние несколько лет российский мультфильм, ориентированный на детскую аудиторию.

22 октября 2006

На экраны СССР вышел главный хит кино-ленинианы

В феврале 1936-го, в преддверии 20-й годовщины Октябрьской революции, было принято постановление "об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий", в которых драматургам предстояло "показать роль Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции…".