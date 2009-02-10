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«Юленька»: пресс-конференция

10 февраля
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10 февраля 2009
19 февраля в кинотеатрах состоится необычная премьера. В широкий прокат выходит новый российский фильм «Юленька», снятый в нетипичном, редком для отечественных картин жанре – психологический триллер с элементами ужаса.
В нашей стране, где, кажется, никого ничем уже не испугаешь, это попытались сделать такие известные персоны масскульта, как режиссерАлександр Стриженов, продюсер Ренат Давлетьяров и их команда – композитор Аркадий Укупник, исполнитель главной роли Марат Башаров и другие.
Прочитав список создателей, многие, наверное, засмеются, мол, что за любовь-морковь, какие еще ужасы может снять Стриженов с Укупником?! А вот и не спешите с выводами! На мой взгляд, фильм по меньшей мере любопытный и по содержанию, и по эмоциональному воздействию. Есть «потайные кармашки», есть, куда «копнуть», о чем поговорить. И главное – сделано на совесть, от души, с уважением к зрителю.
Поскольку фильм занимает четкую жанровую нишу, целевая аудитория у него будет довольно ярко выражена. Но, помимо подростков и любителей пощекотать нервы, хотелось бы позвать на фильм людей, которым интересно кино вообще. Мне кажется, «Юленька» – не самое плохое событие в отечественной киноиндустрии, фильм, по которому будут ровнять следующие картины подобного жанра. Это определенная планка, рубеж, которого мы достигли в кинопроизводстве. Пусть не очень высокая, но все-таки такая, за которую совсем не стыдно.
На днях создатели фильма дали пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов, посмотревших первыми эту картину.

Вопрос: Расскажите, какой производственный бюджет у фильма, какое количество копий, и что с прокатом на Украине? Мы слышали, что там проблемы с прокатом.

Р. Давлетьяров: Конечно, ведь это "фильм про детство Юлии Тимошенко"!.. Что касается бюджета, то он составил 2 млн. долларов, правда, по тем деньгам, сейчас я не знаю, по какому курсу считать, и еще 2 млн. на продвижение. Количество копий в России – 400, на Украине, действительно, были какие-то небольшие проблемы с цензурой, но это поначалу, потом фильм одобрили, и сейчас на Украине выйдет 60-70 копий.

Вопрос: У вас на картине работал режиссер-педагог? Что это за должность такая, расскажите, пожалуйста. Чем он занимался?

А. Стриженов: Да, у нас была такая замечательная женщина Лина Варганова, мой ассистент ее нашел, а я потом вспомнил, что в одном спектакле с ней играл, она очень облегчала нашу работу тем, что сначала «разминала» детей. И, поскольку она сама женщина, девушкам было легче с ней общаться. Им очень понравилось с ней работать.

Вопрос : Слышали, что ролик «Юленьки» запретили на ТВ. Почему?

Р. Давлетьяров: Возникли цензурные соображения, были этические поправки, режиссер - у ролика был другой режиссер - внес их, и теперь ролик демонстрируется на телевидении. Это понятно, потому что одно дело, если такие вещи показываются вечером, а другое – в прайм-тайм, когда они могут попасться на глаза детям или нервным женщинам.

Вопрос: С какими сложностями вам пришлось столкнуться на съемках?

А. Стриженов: Близость моря. Все шли на пляж, а мы шли работать. Фильм снимали в Ялте. Вообще, у меня всегда остаются только хорошие воспоминания о процессе, я сложностей не помню никогда. Вот, наверное, только то, что хотелось на море.

Вопрос: Известно, что смерть в кадре актеры не любят играть. Как вам удалось уговорить родителей девочки, которая играла Соню?

А. Стриженов: Дело в том, что мама Маргариты - Варвара Никитина - легендарная женщина-каскадер, и Марго пришла тоже как каскадер, она пришла прыгать из окна. А потом мы решили, что покажем не только прыжок, но и лежащую на асфальте. Да, конечно, были проблемы, наверное, это неприятно, но мне удалось маму уговорить. У многих мам были вопросы относительно сценария. Но я все-таки считаю, что снял женский фильм… Опять. Прошлый, «Любовь-морковь», мы выпустили к 8 марта, а этот – тоже женский, но к 23 февраля, чтобы женщинам не нужно было придумывать подарок. Они просто сводят своих мужчин в кинотеатры и покажут: «Вот, смотри, что бывает с теми, кто изменяет своим женщинам!»

Вопрос: Я не ошибаюсь, что оператор принимал участие в написании сценария? С чем сопряжено такое большое количество панорам, облетов, круговых движений и рапидов?

Артур Гимпель (оператор): Мы хотели дать побольше движения, чтобы вовлекать зрителя в действие. Хотя это не было прописано на уровне сценария, в подготовительный период мы не успели продумать все, многое ставили уже на месте.
А. Стриженов: Художник-постановщик Павел Пархоменко на месте также все перекрашивал, декорировал, чтобы соблюсти некий общий колорит.

Вопрос Оксане Лаврентьевой: Это ваша первая роль в кино. Расскажите, как вам игралось? Вы себе понравились?

Марат Башаров: Мне понравилась!
О. Лаврентьева: Замечательно игралось. Я все время чувствовала поддержку и помощь, а это очень важно.

Вопрос: Откуда взяли девочку?

А. Стриженов: Когда мы ее увидели, Дашу Балабанову, то она запала в душу. Вообще, с детьми очень трудно, их трудно прогнозировать, как они поведут себя на съемочной площадке. Я даже боялся взять мальчиков и решил ограничиться девочками, чтобы не получились такие Петровы и Васечкины. И мне с детской труппой очень повезло, я считаю. Господь меня любит. Многих из них я бы взрослым артистам на вооружение поставил.

Вопрос: Как писали музыку? Под сценарий или под готовый фильм?

А. Укупник: Мне принесли уже готовый фильм. Вообще, если тебе приносят плохой фильм, и картину надо спасать, то чувствуешь себя волшебником. А тут принесли настолько хорошую работу, что страшно было не дотянуться до этого уровня. Сложно было не спасовать.
А. Стриженов: У нас сначала была музыка стиля «барокко». И получилась арт-хаусная психологическая драма. Мы от этого отказались, решили перейти к более мейнстримовскому варианту, потому что хотели сделать именно жанровое кино.

Вопрос: Есть ли желание продолжить «Юленьку»?

Р. Давлетьяров: Вы второй человек, который об этом спрашивает. Первым был Константин Эрнст.
А. Стриженов: Я вообще противник сиквелов. Могу точно сказать, что продолжения не будет. Во-первых, мы все сказали, что хотели. А во-вторых, если бы вы сейчас увидели Дашу Балабанову… нет, не будет.

Вопрос: Расскажите, как вам работалось с актрисой Анной Казючиц, которая играла маму Юленьки?

А. Стриженов: Утвердив главную героиню, мучительно искали маму. Анна Казючиц попала на роль только за внешнее сходство, она это знает. У нее даже родинка в том же самом месте, где и у Даши. А дальше мы все были ею очарованы.

Вопрос: Были ли у вас какие-то образцы жанра?

А. Стриженов: Не было. Ощущение от жанра может прийти только с опытом, а мы раньше никогда не занимались подобными вещами. Мне очень хотелось попробовать снять кино в новом жанре. Я ведь в эту профессию пришел не только для того, чтобы снимать комедии.

Вопрос: Не боитесь, что вас обвинят в том, что вы сняли женоненавистнеческий фильм?

А. Стриженов: Что вы! Наоборот! Я очень люблю женщин. Я скорее снял мужчиноненавистнический фильм. На примере главного героя, которого играет Марат, я хотел показать, что, допуская в общении с детьми двойную мораль, мы рискуем получить очень серьезные последствия. Ведь дети не сами становятся чудовищами, их к этому толкают взрослые. А главный герой попадает в такую сложную психологическую ситуацию для того, чтобы ощутить тот ад, который находится у него внутри.

Вопрос Оксане Лаврентьевой: Вы, как женщина, считаете, что герой получил по заслугам? Что слабохарактерность и трусость – достаточный повод для такого наказания?

О. Лаврентьева: Конечно же, нет. У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он может оступиться и пойти по неправильной дороге. Я считаю, что он заслуживает сочувствия.

Екатерина Визгалова
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Дарья БалабановаМарат БашаровАнгелина ВаргановаАртур ГимпельРенат ДавлетьяровАлександра ДыхнеАнна КазючицАлександр КотелевскийИрина КупченкоАндрей КурейчикОксана ЛаврентьеваВарвара НикитинаАндрей Новиков (II)Павел ПархоменкоВалентин СпиридоновАлександр СтриженовАркадий Укупник
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