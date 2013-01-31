Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась…

Фильм режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны СССР 11-го февраля 1980 года. Главную роль (Катя Тихомирова) в картине играла Вера Алентова, а Алексей Баталов сыграл роль рабочего Гоши, решив сниматься потому, что герой не выглядел тем каноническим рабочим, который уже сотни раз был представлен на киноэкране. Его героя ( "Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора")зрители считали совершенно реальным человеком - многие женщины специально стали ездить в пригородных электричках в надежде встретить такого же мужчину своей мечты .

Успех фильма определили не только главные герои. Блестящее соло Ирины Муравьевой в роли пышущей во всех отношениях Людмилы едва не сделало второстепенную роль главной. Мастер яркого эпизода Владимир Басов появился на экране в замечательно колоритной роли Круглова — «зам начальника главка». Елена Ханаева с убийственной точностью сыграла сволочную маму соблазнителя Рудика. В крошечной роли колоритной вахтерши в общежитии "засветилась" звезда сталинского кинематографа Зоя Федорова.



В 1980 году фильм "Москва слезам не верит" получает "Оскар". Это событие стало полной неожиданностью, ведь мелодраме никто не пророчил большого успеха, а худсовет обвинял Меньшова в том, что фильм снят на грани пошлости. Однако в течение первого года киношедевр посмотрели 85 миллионов человек. Его купили сто стран мира. Правда, на церемонию вручения режиссера не пустили. Вместо Меньшова золотую статуэтку получил один из советских дипломатов.

Владимир Меньшов сообщение о присуждении ему «Оскара» воспринял как первоапрельскую шутку – дело-то было в ночь на 31 марта, когда у нас уже начался День дурака.