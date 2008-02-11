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«Короли игры» на канале СТС

11 февраля
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11 февраля 2008
11 февраля - премьера мини-сериала «Короли игры».
Вкратце сюжет таков: четверо жителей стареньких домов решили встать на защиту своих родных жилищ и не дать возникнуть на их месте элитной новостройке. Сказано – сделано, и вот уже герои собирают на владельца строительной компании занимательное досье, умело используют его в своих целях и выходят из этого импровизированного состязания победителями!
Оскар Кучера стал… трансвеститом!
По сюжету, королей игры попросили разобраться с нечистым на руку судьей. Разнюхав, что судья неравнодушен к голосующим на дороге трансвеститам, наши герои решились на смелый эксперимент. То есть переоделись в женскую одежду и встали у дороги в ожидании «клиента»…
– Это было что-то! – вспоминает режиссер Валерий Рожнов. – Увидев Самойленко и Кучеру в женских нарядах, машины то и дело притормаживали, люди высовывались из окошек и даже пытались наших артистов снять! В итоге мы никак не могли снять сцену, что к ним подъезжает наш «судья», ведь вокруг артистов постоянно останавливались какие-то чужие машины!
Александр Самойленко перепутал съемочные площадки!
Одного из «королей» играет Александр Самойленко, который однажды оказался в весьма пикантной ситуации…
Сериал снимали в летнее время, а это лето выдалось у Самойленко особенно насыщенным: он одновременно снимался сразу в восьми проектах! В частности, в так полюбившемся зрителям сериале «Папины дочки». Причем съемки шли не только в Москве, но также в Петербурге, Украине и Германии.
– Однажды в перерыве на съемках «Королей игры» я заснул, а, проснувшись, никак не мог сообразить, на каком из восьми проектов сейчас нахожусь, – посмеивается Александр. – Минут 15 я ходил, присматривался к людям и усиленно пытался сообразить, кого же мне сейчас предстоит играть… Сообразил потом, конечно, но далеко не сразу…

На «Королей игры» натравили МЧС!
По сюжету, чтобы наказать проворовавшегося мента, наших доблестных героев попросили поставить его на место и припугнуть бедолагу НЛО. К съемке самого неопознанного объекта съемочная группа подошла творчески.
– Мы взяли мячик для регби, – вспоминает режиссер Владимир Котт, – сплющили его, облили бензином и кидали с пожарного крана в небо. На мониторе это смотрелось, как будто бы с неба падала огненная комета и врезалась в Землю…
Однако бдительные местные жители космического креатива режиссера не оценили и, решив, что дело серьезное и пахнет керосином, вызвали «на место происшествия» самых настоящих МЧСников…
– Расплачиваться за ложный вызов пришлось не нам, а актерам Оскару Кучере и Александру Самойленко, – улыбается режиссер. – МЧСники и поднявшую панику соседи выстроились к ним в очередь за автографами…

PR-Департамент СТС
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персоны
Алексей ЗавьяловОскар КучераАлександр СамойленкоДмитрий Шевченко
фильмы
Короли игры

обсуждение >>
№ 3
Аля (севастополь)   8.03.2009 - 00:07
А история знакомства главных героев снята или существует только за кадром? читать далее>>
№ 2
Дарья (ст. Екат.)   5.03.2008 - 16:26
мне очень хотелось бы увидеть продолжение. читать далее>>
№ 1
Вика (Москва)   4.03.2008 - 17:22
кто нибудь знает, будет ли продолжение сериала и когда? У очень мне понравилось! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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