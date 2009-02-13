«Юленька»: Премьера

Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма «Юленька»
, который выйдет в прокат 19 февраля. Эта картина стала своеобразным режиссерским дебютом: Александр Стриженов
, ранее известный своими успехами в комедийном жанре, решил попробовать себя в новой роли режиссера психологического триллера.
Многочисленные друзья, коллеги и просто гости премьеры поздравляли в этот вечер продюсеров Рената Давлетьярова
, Александра Котелевского
и Андрея Новикова
, а также всю съемочную группу картины. Небывалое количество «звезд», почтивших своим вниманием премьеру, сделало это мероприятие одним из самых ярких событий светской жизни столицы.
Посмотреть на «Юленьку»
пришли режиссеры Павел Лунгин
, Филипп Янковский
, Валерий Тодоровский
, Павел Чухрай
, Владимир Хотиненко
, Александр Атанесян
, Григорий Константинопольский
, Александр Велединский
; композитор Максим Дунаевский
с семьей; актеры Артем Михалков
, Эвклид Кюрдзидис
, Даниил Белых
, Алена Хмельницкая
, Светлана Устинова
, Максим Лагашкин
, Никита Тарасов
; телеведущий и музыкант Дмитрий Дибров
со спутницей; телеведущие Елена Малышева
и Ольга Бузова
; фигуристы Роман Костомаров
, Мария Петрова
и Алексей Тихонов
; писатель Виктор Ерофеев
; продюсеры Борис Грачевский
и Александр Олейников
; дизайнер Виктория Андрианова
; ходужник Никас Сафронов
; группа Серебро
. Не пропустили премьеру и знаменитые «Юленьки»
- Юлия Бордовских
, Юлия Михальчик
, Юлия Беретта
. Марат Башаров
с удовольствием позировал фотографам вместе со своей экранной ученицей-злодейкой, юной Дашей Балабановой
.
Режиссер Александр Стриженов
пришел на премьеру с дочерьми Анастасией и Александрой
. Екатерина Стриженова
смогла приехать лишь к концу фильма, поскольку была занята в спектакле. Свою речь со сцены Александр
начал с благодарности своей матери, которая, заставила его отнестись к «Юленьке»
серьезно, и своей жене, с которой связаны последние 25 лет жизни режиссера. «Катя – любовь всей моей жизни. Без нее не было бы и меня»
, - признался Александр Стриженов
. Отца режиссера, легендарного актера Олега Стриженова
, которому в этом году исполняется 80 лет, зал приветстовал стоя. Среди юных актрис на сцене была и Саша Стриженова
, которая эффектно упала в обморок, изобразив свою небольшую роль в папиной картине. Также в этот вечер чествовали актрис Анну Казючиц
и Оксану Лаврентьеву
, композитора Аркадия Укупника
, исполнительного продюсера Григория Подземельного
. Особое внимание режиссер просил обратить на девочек, сыгравших в его новой картине, заявив: «Это просто бомба! Неудивительно, если каждая из них в будущем станет звездой экрана»
. После просмотра своими впечатлениями поделились:
Леонид Ярмольник, актер, продюсер
:
«В этой картине есть что-то запретное, и есть что-то правильное, что-то очень страшное и настораживающее, предупреждающее. Я хочу поздравить Рената Давлетьярова и Сашу Стриженова за смелость. Они решились взять очень трудный жанр. Такого кино у нас раньше не делали»
.
Максим Ставицкий, фигурист
:
«Когда я узнал, что это триллер, я и не думал, что его в России можно сделать действительно интересным. Но фильм превзошел все мои ожидания. Если отмечать игру актеров, больше всего запомнились Александр Стриженов и Марат Башаров. А что касается девочки - тут просто нет слов. Потрясающе сыграла, действительно профессионально»
.
Екатерина Стриженова, актриса, телеведущая
:
«К сожалению, я застала только последние 5 минут фильма. Но зато я смогла увидеть реакцию зрителей. Я всегда люблю наблюдать за залом, как он дышит, как слушает. И очень обрадовалась, потому что стояла полная тишина. А когда кино закончилось, я заметила, что женщины выходили какие-то довольные, а мужчины - немножко пришибленные. Вообще, я думаю, что эта картина многих заставит задуматься»
.
Татьяна Навка, фигуристка
:
«Мне очень понравился фильм. Давно не было такого качественного кино, начиная от сюжета и заканчивая игрой актеров. Марат, как всегда, очень качественно исполнил все, что от него требовалось, и, наверняка, привнес очень много своего в эту роль. Вообще, он очень творческий человек»
.
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