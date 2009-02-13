«Юленька»: Премьера

анонс

Вынесен вердикт шефа советской кинематографии А. Романова от 29 ноября 1968 года : "Фильм "Величие и падение дома Ксидиас" является очевидной творческой неудачей режиссера Г. Полоки"

16 сентября 2007

ВГИК - в "Космосе"!

В Москве с 9 по 14 октября прошел 26-й международный фестиваль ВГИК, торжественная церемония открытия и закрытия которого состоялась в кинотеатре "Космос". Все желающие могли попасть в кинотеатр, где с шести до половины девятого вечера проходил этот молодежный кинопраздник.