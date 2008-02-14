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«Качели». Премьера

14 февраля
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14 февраля 2008
Сегодня, в День Святого Валентина, выходит в прокат фильм Антона Сиверса «Качели». А премьера его состоялась 7 февраля в кинотеатре «Пушкинский».
Помимо съемочной группы фильма, присутствовали и другие именитые гости: Михаил Пореченков, Илья Носков, Светлана Журова, Павел Чухрай, Мария Семкина, Андрей Житинкин, Владимир Хотиненко, Светлана Устинова, Александр Голутва и другие.
Картину представили зрителям режиссер Антон Сиверс, продюсеры Валерий Тодоровский, Дмитрий Месхиев, Вадим Горяинов, актеры Мария Миронова, Андрей Мерзликин, Борис Хвошнянский и другие.

АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ О ФИЛЬМЕ:

Антон Сиверс:
«Эту историю я с самого начала очень хорошо чувствовал. Именно чувствовал, а не понимал. Потому что понять её до конца невозможно, и к концу съёмок вопросов у меня к моим героям гораздо больше, чем в начале. Я часто не понимаю их, но точно знаю, что они "живые", потому что я сам много раз поступал так же, как они. Почему? Потому что любовь не поддаётся пониманию».
Мария Миронова:
«Это достаточно человеческая история взаимоотношений людей, история о том, насколько вообще в жизни возможно прощать какие-то вещи, и насколько возможно, преодолевая трудности, оставаться вместе».
Андрей Мерзликин:
«Эта была прекрасная, но очень тяжелая работа. В этом фильме есть акт соприкосновения режиссера с актером, возможность быть творческими людьми в полном понимании этих слов. И это можно оценить, посмотрев фильм. В «Качелях» все на надрыве, то же самое происходило и за кадром. Я рад, что в моей биографии появилось такое кино. И считаю, что этот фильм нужно посмотреть для того, чтобы в полной мере прочувствовать эти эмоции».
Вадим Горяинов:
«Качели - очень искренний фильм о настоящей любви. Если в боевиках, фантастике, комедии не только можно, но иногда даже и нужно немного «приврать», то в фильме о любви это невозможно, потому что
зрители сразу почувствуют малейшую фальшь. Поэтому снимать такой фильм
рискованно и трудно, но, если он получается, то затрагивает чувства
зрителей всех возрастов».
Дмитрий Месхиев:
«У Антона Сиверса хорошо получается делать мелодраматические истории. Когда он вместе со сценаристом Аркадием Тигаем принес мне сценарий «Качелей», мне понравилась в нем необычность хода, абсолютная нетипичность ситуации и способа ее решения. Но все равно мы проделали очень большую работу над сценарием – написали 10 вариантов. В изначальном варианте все события развивались в памяти жены лежащего в реанимации героя. Но эти же действия, изложенные в хронологической последовательности, вызывают больший эмоциональный отзыв в душе. Потом мы с режиссером и продюсерами долго спорили по поводу кандидатур актеров на главные роли. Мы нашли замечательных Андрея Мерзликина и Машу Миронову, которые всем понравились и сыграли великолепно. Свою зрительскую аудиторию этот фильм должен найти. Ведь такое эмоциональное напряжение, которое создает эта картина, вообще кино создает не часто».
Валерий Тодоровский:
«Это кино актерское. Кино, в котором артистам есть, что играть, в котором страсти и чувства неоднозначны, но очень сильны. Это кино, на протяжении которого зрители имеют редкую возможность несколько раз менять свое отношение к героям фильма. Любить, ненавидеть, снова любить, прощать, вновь ненавидеть. Это подлинная драма человеческих отношений. Честная, без «поддавков».
Аркадий Тигай:
«На самом деле, все достаточно банально.
Если историю очистить и попытаться рассказать в двух словах, то очевидно, что в ней нет ничего оригинального, ничего из ряда вон выходящего - герои занимаются тем же, чем занимается все население Земли – поисками счастья. Вот такая неисчерпаемая банальность. Я думаю, что все наши жизни вертятся вокруг «люблю - не люблю», «любит – не любит», а сюжеты - это надстройка. Всего лишь повод заглянуть в эту вселенную под названием «любовь».
Работая над «Качелями», я четко понимал, что не знаю ответов на главные вопросы: откуда возникает любовь, а главное – куда исчезает без следа и памяти?.. Загадка остается, для меня, во всяком случае».
Ксения Раппопорт:
«Вообще, я очень рада, что эта работа свела меня с такими замечательными людьми – Машей Мироновой и Андреем Мерзликиным. Наши герои составляют любовный треугольник, в котором мне выпала роль беззащитной разлучницы. А в целом фильм о людях, которые борются за свою любовь».
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персоны
Александр ГолутваВадим ГоряиновАндрей ЖитинкинАндрей МерзликинДмитрий МесхиевМария Миронова (II)Илья НосковМихаил ПореченковКсения РаппопортМария СёмкинаАнтон СиверсАркадий ТигайВалерий ТодоровскийСветлана УстиноваБорис ХвошнянскийВладимир ХотиненкоПавел Чухрай
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«Качели». Премьера фотографии
«Качели». Премьера фотографии
«Качели». Премьера фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Ольга Ольга (Питер)   10.08.2009 - 00:59
фильм-ерунда.все надумманое,ненастоящее..а актеры хорошие...жаль.. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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