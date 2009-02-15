«Отель для собак»: Спецпоказ для детей и их собак

анонс

1 октября 1989

Открытие неведомых шедевров

В течение октября месяца 1989 года года в киноаудитории крупнейшего после Лувра французского художественного хранилища — Музея д'Орсэ проходила ретроспектива русского дореволюционного кино на фестивале немого кино в Порденоне.