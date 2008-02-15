"Облако над холмом". Пресс-конференция

15 февраля в ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная съемкам японской телерадиовещательной компанией NHK телесериала "Облако над холмом" по книге выдающегося японского писателя Рётаро Сиба. В пресс-конференции приняли участие режиссер телесериала Микио Сато, продюсер российской части сериала Отиаи Масару, режиссер-консультант Александр Митта, глава продюсерского центра "Золотой век" Дмитрий Астрахан, ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ Александр Панов, актеры телесериала Такахиро Фудзимото, Марина Александрова, Тимофей Федоров, координатор и переводчик Светлана Михайлова.

МАСАРУ: Самая большая телерадиокомпания Японии NHK приступила к реализации широкомасштабного проекта – съемкам фильма "Облако над холмом" по книге Сиба Рётаро. Действие этой исторической драмы происходит в эпоху Мэйдзи. Одним из самых важных событий этой эпохи была русско-японская война. "Облако над холмом" - многосерийная телевизионная драма-эпопея о войне и мире, о любви. Съемки будут проходить во многих странах. В России мы снимали промежуток конца ХIX - начала XX века.

САТО: Экранизация романа Рётаро Сиба "Облако над холмом" была моей давней мечтой. Я очень счастлив, что смог работать с замечательными русскими актерами, хочу отметить их высокий уровень. Они тщательно работают над образами, пытаясь внести в них что-то свое. Это очень важно. Уверен, что японские зрители высоко оценят фильм, ведь он снимался в настоящих русских дворцах, все, что показано, это не декорации.

Телевизионный фильм "Облако над холмом" будет разделен на 13 серий по 90 минут. Показ первых пяти серий запланирован на 2009 год, показ следующих - на 2010 и 2011 год. Я надеюсь, что российские зрители также смогут увидеть и оценить "Облако над холмом". Это фильм о русско-японской войне, о любви, о чувствах наших народов. Я надеюсь, что вложил в него свое отношение к России.

МИТТА: Это самый большой проект NНK и нам очень приятно, что он связан с Россией. Таких проектов у нас еще не было. Все, что надо было снимать в России было прорисовано по кадрам, как для анимационного кино. То, что мы видели на съемках - создание большого, масштабного фильма, который далек от традиционного представления о телевизионной драме.

АСТРАХАН: Мне очень приятно, что нашей компании была доверена такая ответственная работа. Все, что было намечено с художественной точки зрения, было воплощено. Впереди еще длинный серьезный путь.

АЛЕКСАНДРОВА: Когда мои знакомые, друзья спрашивают меня, где я сейчас снимаюсь, я отвечаю: "В японской "Войне и Мире"". Участвовать в таком проекте – большая ответственность. Надо сказать, что это для меня нетипичная работа. Японские режиссеры работают иначе, чем русские. Ко многому нужно привыкнуть, есть чему поучиться, а это всегда интересно.

ФЕДОРОВ: Работа была очень серьезной, четкой. Даже на 15 минут не выбивались из графика. Кроме того, я был очень удивлен тому, как японская сторона была подкована исторически. Готовясь к роли Николая Второго, я изучал архивы. С исторической точки зрения это очень честный фильм, мне бы очень хотелось, чтобы эту картину увидели не только в Японии, но и в России, во всем мире.

ФУДЗИМОТО: Рётаро Сиба – очень известный писатель, он написал много исторической прозы, но среди его романов самый известный – "Облако над холмом", поэтому его экранизацию будут смотреть все японцы. Наша съемочная группа не жалела сил, чтобы снять материал как можно лучше. Надеюсь, что "Облако над холмом" будет способствовать углублению русско-японских отношений.

ПАНОВ: Я уверен, что этот проект поможет еще больше сблизить наши народы, а уже правительствам не останется ничего делать, как улучшать отношения.

ВОПРОС: Какова стоимость проекта?

МАСАРУ: Самая большая в истории японского кино.

ВОПРОС: Что было самым трудным во время съемок?

САТО: Главным нашим врагом был климат. Мы приехали в Петербург за снегом, но его не было. В последний съемочный день, когда мы снимали расставание Ариадны и Хиросэ, нам пришлось разбрасывать искусственный снег. А в Токио в это время была метель, поэтому все, кто звонил из Токио, очень смеялись. Другой враг – инфляция. Мы долго готовились к съемкам, а когда начали снимать, цены резко повысились.

ВОПРОС: Какая музыка будет звучать в фильме?

САТО: Музыку к фильму будет писать японский композитор, работавший с Такеши Китано, Хаяо Миадзаки. Кроме того, в фильме прозвучит музыка Штрауса, японские народные мелодии.

ВОПРОС: Будут ли в фильме батальные сцены, морские сражения?

САТО: Да, конечно, батальные сцены будут. Зрители с нетерпением их ждут. Мы еще не определились, где будут проходить съемки, необходимо все подготовить, нужна специальная техника. Но мы планируем приступить к съемкам батальных сцен через два-три года.

ИТАР-ТАСС

Фоторепортаж Валерия Лукьянова Фоторепортаж