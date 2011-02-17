Премьера фильма «Выкрутасы» с Миллой Йовович - 17 февраля 2011 года.
Что бы стала делать девушка, окажись она вдруг перед выбором — Иван Ургант
или Константин Хабенский
? Да что девушка, не каждая актриса смогла бы искренне выбирать между этими мужчинами! И кто же может справиться с этой ролью? Кто, как не Милла Йовович
, подумали и решили режиссер Лео Габриадзе
и продюсер картины Тимур Бекмамбетов
.
Комедия «Выкрутасы»
о том, как Слава Колотилов (Константин Хабенский
), учитель русского языка из маленького городка и Надя (Милла Йовович
) - успешная москвичка, случайно познакомившись в столице, через неделю совместных приключений влюбились так сильно, что решили, не откладывая, пожениться. Слава спешил на поезд, который должен был отвезти его на свадьбу в Москву, но прямо на вокзале большой чиновник отобрал у него паспорт и насильно назначил тренером детской футбольной команды. Без документов жених не может уехать, и у него есть только одна возможность вырваться - сделать все, чтобы новоиспеченная команда, проиграв, выбыла из борьбы за место в финале. И пока Слава изобретает способы, бывший жених Нади, успешный и самоуверенный москвич Даня (Иван Ургант
) делает все, чтобы окончательно разрушить свадьбу. Одержит ли победу Колотилов, дождется ли его Надя и сможет ли ее бывший занять место жениха за праздничным столом? И какой же все-таки должна быть девушка, способная свести их всех с ума?
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