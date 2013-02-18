«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества». - так писал Варлам Тихонович Шаламов о дне своего ареста. 19 февраля 1929 года он был арестован за распространение «Завещания В.И. Ленина» и был осужден на три года заключения в лагерях.

«Вернулся в Москву в 1932 году и крепко стоял на всех четырех лапах, стал работать в журналах, много писал, перестал замечать время, научился отличать в стихах свое и чужое. Писал день и ночь. Я понял, что в искусстве места хватит всем». А 12-го января 1937 года Варлам Шаламов «как бывший «оппозиционер» был вновь арестован и осужден за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» на пять лет заключения в лагерях с использованием на тяжелых физических работах.

В 1943 году новый срок — 10 лет за антисоветскую агитацию: он назвал И. Бунина, находившегося в эмиграции, «великим русским классиком». По тем временам это расценили как антисоветскую агитацию. Жизнь Шаламову спас врач А. Пантюхов, который направил его на фельдшерские курсы при больнице для заключенных. По окончании этих курсов Шаламов работал в хирургическом отделении этой больницы и фельдшером в поселке лесорубов.



В июне 2007 года по телеканалу РТР прошла премьера сериала Николая Досталя "Завещание Ленина", посвященного 100-летию со дня рождения Варлама Шаламова. А через несколько дней мы получили вот такое письмо:

"Наш отец Марамыгин Александр Петрович (1923 г.р.) с большим интересом посмотрел фильм к 100-летию В.Т.Шаламова. Отец отбывал срок в лагере пос. Дебин на реке Колыме в 1947-1948 годах, вместе с Шаламовым работал в больнице. Там же работал ученый Г.Г. Демидов (оптик). Больницу посещали Лидия Русланова и Вадим Козин.

Отец, наверное, один из последних живых свидетелей жизни в лагерях Колымы, он освободился осенью 1948 г. С ним Шаламов и Демидов отправляли писма своим родным.

В фильме "Завещание Ленина" несколько раз появлялась фотография с группой мед.работников больницы, среди которых Варлам Шаламов. Этот любительский снимок сделан отцом и хранится у него. На фотографии слева на право верхний ряд: санитар Борисенко , фельдшер Кудюров, медсестра Мильда, ст. фельдшер Шаламов В.Т. операционная сестра Александра Васильевна.Нижний ряд: медсестра Рубанцева. Врачи хирурги: Мамугашвили, Рубанцев,Сычева и Траут."

Ольга Александровна Шишкина, Виктор Александрович Марамыгин