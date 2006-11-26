Отдайте нам "Синдром"!

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2 февраля
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2 февраля 1990
Конфликтная ситуация, казалось, была неразрешима. Новый фильм режиссера Киры Муратовой лег «на полку», разрешительного удостоверения для выхода в прокат не получил. Личную ответственность за это взял на себя председатель Госкино СССР А. И. Камшалов, который заявил на пресс-конференции, что никак не может дать «добро» на то, чтобы с экрана звучала площадная брань (именно «неприличные» фразы в устах одного из эпизодических персонажей и стали камнем преткновения).
Немало мнений было высказано по данному вопросу на расширенном заседании Комиссии по конфликтным творческим вопросам, где принимали участие народные депутаты СССР, юристы, психологи, критики, зрители. Конфликтная комиссия в своем заявлении убедительно доказывала, что «Астенический синдром» сделан с болью, пронизан жалостью к людям и при всей его жестокости не унижает ни героев, ни зрителей. Бесспорно, появление такой картины вызовет гнев «представителей общественности». Однако этот гнев должен быть обращен не на экран, а в реальную жизнь. Лента художественно точно ставит диагноз нравственного состояния нашего общества, и шоковая терапия, к которой прибегает режиссер, не самоцель. Конфликтная комиссия не считает возможным как-либо корректировать это произведение и берет его под защиту, что отнюдь не является призывом смести вообще моральные барьеры и пустить на экран неконтролируемый поток похабщины. Просто в данном случае язык героев становится средством для выражения того состояния затюканности, вымороченности, озверелости, в котором они (да что там они — мы все) находятся.
Госкино к этим доводам прислушалось, но своего мнения не меняло. Ситуация становилась несколько нелепой, когда выяснилось, что «Астенический синдром» приглашен участвовать в конкурсе престижного кинофестиваля в Западном Берлине: страну представляет фильм, который страна не видела! И вот в Госкино пришло письмо от недавно созданного Общества Друзей Кино (ОДК), где президент Федерации киноклубов СССР И.Гращенкова выражала готовность откупить права на картину К.Муратовой для показа ее в клубном прокате. Другими словами, ОДК обязуется сопровождать каждый просмотр ленты вступительным словом киноведа и зрительским обсуждением, стремясь, чтобы это незаурядное произведение (в его выдающихся качествах не сомневается и А. И. Камшалов) дошло до истинных любителей экранного искусства, было понято ими.
Коллегия Госкино решила пойти навстречу представителям киноклубов и удовлетворила их просьбу, выдав разрешительное удостоверение для клубного проката с ограничением «дети до 16 лет не допускаются». Чтобы заплатить «откупные», Обществу Друзей Кино пришлось взять ссуду в банке, но оно надеется, что картина себя окупит, несмотря на её непривычность для рядовой публики. Так что сложную ситуацию с «Синдромом» можно считать отчасти исчерпанной. В конце концов клубный кинопрокат — нормальный путь и в зарубежном кино для прохождения «сложных» фильмов к зрителю.

Публикация журнала "Советский экран" № 7, 1990 год
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фильмы
Астенический синдром

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