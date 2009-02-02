«Изнанка». Премьера на MySpace

анонс

16 февраля 2015 «Земля забвения» и Ольга Куриленко Стартовали съемки фильма «Земля забвения» с Ольгой Куриленко в главной роли.

3 апреля 2007 Ода запредельным возможностям человека В апреле 1971 года на экраны вышел полнометражный монтажно-документальный фильм с игровыми эпизодами "Спорт, спорт, спорт". Эта работа Элема Климова была высоко оценена на многих фестивалях спортивных фильмов.

22 января 2007 Необходимо начать работу по созданию детской фильмы В Наркомпросе состоялось совещание о детском кино, созванное Агитпропом ЦК ВКП(б), Наркомпросом и ЦС ОДСК. С докладом "О задачах школьного кино" выступила Н.К. Крупская. После вступительного слова К.