«Фрост против Никсона». Премьера

анонс

20 ноября 2006 Электротеатр "Пегас" - "дедушка" росскийского кинопроката В Москве открылся "Электро-театр", построенный на средства Александра Ханжонкова (Дом Ханжонкова) - один из первых московских кинотеатров. С конца 30-х годов, сменив три имени ("Пегас", "Горн", "Межрабпом"), Дом Ханжонкова получил название "Москва", став не только излюбленным кинотеатром москвичей, но и своеобразной витриной столичного проката.

18 июня 2007 Политзаключенный и кочевник встречаются в Локарно В швейцарском городе Локарно начинается 59-й Международный кинофестиваль. В программе 17 фильмов, снятых немецкими киностудиями или при участии немцев. Награды «Почетный леопард» будет удостоен российский режиссер Александр Сокуров.

13 февраля 2012 Кино - детям С 4 по 10 июля в Крыму пройдет XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.