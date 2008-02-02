Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Папины дочки» - третий сезон

2 февраля
Все года

Хроника кино >>
2 февраля 2008
Съемочная группа ситкома «Папины дочки» закончила работу над третьим сезоном.
Бесспорно, одной из ярких финальных серий станет та, в которой Галина Сергеевна вдруг превратиться в самого настоящего гота!
Нет, это не сон или фантазия – это реальность. Даша собирается на вечеринку готов, но, чтобы папа ни о чем не догадался, решает соврать, что идет заниматься биологией с Галиной Сергеевной.
Для съемок ритуала были выстроены специальные декорации. Мрачное подземелье, стилизованное под готический храм, было снабжено цветными витражами. Эти витражи – вовсе не стекло, а фильтры-пленки, которые используют для объективов кинокамер, чтобы придать определенный оттенок «картинке». Кусочки различных фильтров красиво склеили – и получились витражи. Посреди склепа на небольшом постаменте возвышался гроб. Гроб смотрится, будто деревянный, к примеру, дубовый. Художник-постановщик Игорь Фролов, открыл нам секрет: гроб выполнен из пенопласта и покрашен под дерево. На гробу и стенах все покрыто паутиной. Искусственную паутину распыляли из жестяных баллонов.
Какой готический ритуал без крысы? Чтобы придать правдоподобие происходящему в кадре, крысу решено было сделать настоящей. В клетке на пенопластовом гробу сидел смирный грызун. Это крыса породы «дамбо» – породы доброй, а потому крысу безопасно использовать в кино: она не кусается. Звали крысу Лялей. Ляля любит морковку и яблоки. Исполнительница роли Галины Сергеевна Лиза Арзамасова с Лялей сразу подружились. Лиза заботливо теребила крысу по шерстке.
Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна): «Мне понравилось играть гота. Это так необычно! Правда, гримировали меня дольше, чем всегда, краски много. Я хочу стать профессиональной актрисой и играть разные роли: от дамы XVIII века до инопланетянина».

«Папины дочки» смотреть онлайн на Кино-Театр.ru

PR-Департамент СТС
версия для печати
персоны
Елизавета Арзамасова
фильмы
Папины дочки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Второе пришествие игрового кино в Осетии
Второе пришествие игрового кино в Осетии
Северная Осетия переживает второе пришествие игрового кино. Во Владикавказе состоялся премьерный показ фильма «11 писем к Богу». Чтобы понять значение этого события, достаточно сказать, что это второй премьерный показ за последние 15 лет.
Этника на ММКФ
Этника на ММКФ
30-ый Московский международный кинофестиваль близится к завершению. Большое жюри во главе с Лив Ульман заканчивает просмотр конкурсных лент, российская программа в Доме кино подходит к концу, но праздник кино продолжается.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Березуцкая
31 января ушла из жизни актриса Валентина Березуцкая.
Эдуард Плучик
30 января ушёл из жизни кинооператор
Эдуард Плучик.
Игорь Кан
30 января ушёл из жизни актёр Игорь Кан.
Юрий Десницкий
29 января скончался актёр Юрий Десницкий.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Наталия Быстрова
Владислав Демченко
Олег Жилин
Валентин Козачков
Татьяна Кузнецова (II)
Галина Сергеева
Наталья Суровегина
Никита Чаевский
Джеки Берроуз
Барбара Зукова
Осси Освальда
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
все родившиеся 2 февраля >>

Премьеры ТВ

Под покровом ночи
1 февраля
Первый канал
Дитя во времени
2 февраля
Первый канал
Моя чужая жизнь
3 февраля
Россия 1
Референт
3 февраля
ТРК Украина
Между нами девочками. Продолжение
4 февраля
Россия 1
Одна на двоих
7 февраля
Домашний
Ева
8 февраля
Первый канал

ревью