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Номинанты "Ники"

21 февраля
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21 февраля 2007
Стали известны номинанты на национальную кинематографическую премию "Ника", которая присуждается Российской академией кинематографических искусств. Как сообщает РИА Новости, об этом было объявлено на пресс-конференции.
На звание "лучшая игровая картина" претендуют фильмы:
* "Андерсен. Жизнь без любви" режиссера Эльдара Рязанова,
* "Живой" режиссера Александра Велединского,
* "Изображая жертву" режиссера Кирилла Серебренникова;
* "Остров" Павла Лунгина;
* "Свободное плавание" Бориса Хлебникова.
В актерских номинациях представлены:
* Рената Литвинова,
* Евгения Симонова,
* Петр Мамонов,
* Андрей Чадов,
* Михаил Ефремов
* Виктор Сухоруков.
За звание лучшего режиссера поборются Александр Велединский, Павел Лунгин и Борис Хлебников.
Премия в номинации "Честь и достоинство" присуждена Эльдару Рязанову.
Новым президентом Российской Академии кинематографических искусств "Ника" избран народный артист СССР Алексей Баталов. Он сменил на этом посту Эльдара Рязанова, который занимал почетную должность в течение шести лет.

Церемония награждения победителей состоится 23 марта в Центральном академическом театре российской армии.
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персоны
Михаил ЕфремовРената ЛитвиноваПётр МамоновЭльдар РязановЕвгения СимоноваВиктор СухоруковАндрей Чадов
фильмы
Андерсен. Жизнь без любвиЖивойИзображая жертвуОстровСвободное плавание

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№ 1
Екатерина (Можайск)   23.02.2007 - 13:16
Добрый день!номинанты Ники и номинанты Золотого орла в рубрике"ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА"в России больше нет актеров?уже не смешно!с праздником читать далее>>
Всего сообщений: 1
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