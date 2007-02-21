Номинанты "Ники"

анонс

23 августа 1926 Как снималась «Третья Мещанская» К съемкам «3-й Мещанской» приступили 23 августа еще до утверждения сметы. Началась ловля солнца.

19 февраля 2013 Бессмертное кино о войне - в цвете! Два центральных телеканала России показали на праздники «Семнадцать мгновений весны» и «В бой идут одни "старики"», которые стали цветными.

13 февраля 2012 Фильмы кинокомпании Star Media отобраны в 5 из 6 заявленных номинаций телекинофорума «Вместе» 20 июля Отборочная комиссия конкурса «Телевизионные игровые фильмы» в Минске огласила номинантов X-го международного телекинофорума «Вместе». Фильмы и сериалы кинокомпании Star Media заявлены в 4-х номинациях в конкурсе «телевизионные игровые фильмы, сериалы»