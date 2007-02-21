Номинанты "Ники"

Стали известны номинанты на национальную кинематографическую премию "Ника", которая присуждается Российской академией кинематографических искусств. Как сообщает РИА Новости
, об этом было объявлено на пресс-конференции.
На звание "лучшая игровая картина" претендуют фильмы:
* "Андерсен. Жизнь без любви" режиссера Эльдара Рязанова,
* "Живой" режиссера Александра Велединского,
* "Изображая жертву" режиссера Кирилла Серебренникова;
* "Остров" Павла Лунгина;
* "Свободное плавание" Бориса Хлебникова.
В актерских номинациях представлены:
* Рената Литвинова,
* Евгения Симонова,
* Петр Мамонов,
* Андрей Чадов,
* Михаил Ефремов
* Виктор Сухоруков.
За звание лучшего режиссера поборются Александр Велединский, Павел Лунгин и Борис Хлебников.
Премия в номинации "Честь и достоинство" присуждена Эльдару Рязанову.
Новым президентом Российской Академии кинематографических искусств "Ника" избран народный артист СССР Алексей Баталов. Он сменил на этом посту Эльдара Рязанова, который занимал почетную должность в течение шести лет.
Церемония награждения победителей состоится 23 марта в Центральном академическом театре российской армии.
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