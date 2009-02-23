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«Оскар-2009». Победители

23 февраля
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23 февраля 2009
Стали известны лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар» этого года.

Лучший фильм - Миллионер из трущоб
Лучший режиссер - Дэнни Бойл (Миллионер из трущоб)
Лучший актер - Шон Пенн (Милк)
Лучшая актриса - Кейт Уинслет (Чтец)

Лучший фильм на иностранном языке - Отбытия (Departures), Япония
Лучший оригинальный сценарий - Дастин Лэнс Блейк (Милк)
Лучший адаптированный сценарий - Саймон Бофой (Миллионер из трущоб)
Лучшая музыка - А. Н. Раман (Миллионер из трущоб)
Лучшая операторская работа - Энтони Дод Мэнтл (Миллионер из трущоб)

Лучший актер второго плана - Хит Леджер (Темный рыцарь)
Лучшая актриса второго плана - Пенелопа Крус (Викки Кристина Барселона)

Лучший анимационный фильм - ВАЛЛ-И
Лучший художник-постановщик - Дональд Грэм Бёрт, Виктор Джей Зольфо (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Лучшие костюмы - Майкл О'Коннор (Герцогиня)

Лучший документальный фильм - Человек на проволоке
Лучший короткометражный документальный фильм - Улыбающийся Пинки

Лучший монтаж - Крис Дикенс (Миллионер из трущоб)
Лучший грим - Грэг Кэнном (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Лучшая песня - Jai Ho (Миллионер из трущоб)

Лучший короткометражный анимационный фильм - Дом маленьких кубиков
Лучший короткометражный игровой фильм - Страна игрушек

Лучший звуковой монтаж - Ричард Кинг (Темный рыцарь)
Лучшие звуковые эффекты - Йан Тэпп, Ричард Прик, Резул Пукутти (Миллионер из трущоб)
Лучшие визуальные эффекты - Эрик Барба, Стив Приг, Бёрт Дэлтон, Крейг Бэррон (Загадочный случай Бенджамина Баттона)

Приз имени Джина Хершолта - Джерри Льюис
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персоны
Дэнни БойлПенелопа КрусХит ЛеджерДжерри ЛьюисШон ПеннКейт Уинслет
фильмы
ВАЛЛ·ИВики, Кристина, БарселонаГерцогиняЗагадочная история Бенджамина БаттонаМиллионер из трущобТёмный рыцарьХарви Милк

обсуждение >>
№ 2
Болотских Николай (Киев)   22.03.2009 - 00:42
Марьяша С.,-ы не права, Хит Леджер гениальный актер , и заслуживает уважение.... читать далее>>
№ 1
Марьяша С. (Москоу-сити)   27.02.2009 - 15:42
Многое осталось непонятным. Шон Пенн - ? Хит Леджер - ? прям-таки "хочешь получить Оскар - помри или заболей" читать далее>>
Всего сообщений: 2
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анонс

Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"
Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"
Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.
2 комментария
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