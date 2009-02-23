«Оскар-2009». Победители

Стали известны лауреаты премии Американской киноакадемии «Оскар» этого года.
Лучший фильм
- Миллионер из трущоб
Лучший режиссер
- Дэнни Бойл (Миллионер из трущоб
)
Лучший актер
- Шон Пенн
(Милк
)
Лучшая актриса
- Кейт Уинслет
(Чтец)
Лучший фильм на иностранном языке
- Отбытия (Departures), Япония
Лучший оригинальный сценарий
- Дастин Лэнс Блейк (Милк
)
Лучший адаптированный сценарий
- Саймон Бофой (Миллионер из трущоб
)
Лучшая музыка
- А. Н. Раман (Миллионер из трущоб
)
Лучшая операторская работа
- Энтони Дод Мэнтл (Миллионер из трущоб
)
Лучший актер второго плана
- Хит Леджер
(Темный рыцарь
)
Лучшая актриса второго плана
- Пенелопа Крус
(Викки Кристина Барселона
)
Лучший анимационный фильм
- ВАЛЛ-И
Лучший художник-постановщик
- Дональд Грэм Бёрт, Виктор Джей Зольфо (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Лучшие костюмы
- Майкл О'Коннор (Герцогиня
)
Лучший документальный фильм
- Человек на проволоке
Лучший короткометражный документальный фильм
- Улыбающийся Пинки
Лучший монтаж
- Крис Дикенс (Миллионер из трущоб
)
Лучший грим
- Грэг Кэнном (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Лучшая песня
- Jai Ho (Миллионер из трущоб
)
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Дом маленьких кубиков
Лучший короткометражный игровой фильм
- Страна игрушек
Лучший звуковой монтаж
- Ричард Кинг (Темный рыцарь
)
Лучшие звуковые эффекты
- Йан Тэпп, Ричард Прик, Резул Пукутти (Миллионер из трущоб
)
Лучшие визуальные эффекты
- Эрик Барба, Стив Приг, Бёрт Дэлтон, Крейг Бэррон (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Приз имени Джина Хершолта
- Джерри Льюис
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