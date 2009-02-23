«Оскар-2009». Победители

анонс

20 июня 2006

Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь"

Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.