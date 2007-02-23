Закончились съемки фильма «Беглянки»

17 февраля 2007 года закончился съемочный период кинофильма «Беглянки»
режиссера Юсупа Разыкова с Екатериной Гусевой
и Ириной Рахмановой
в главных ролях. Съемки фильма проходили в деревне и на аэродроме под Серпуховым, а также в московском артистическом кафе «Бар Люба».
Монтажно-тонировочный период картины продлится до июля 2007 года. Над музыкальным саундтреком картины приглашен работать композитор Михаил Смирнов («Змеиный источник
», «Громовы
»), а за анимацию будет отвечать известный режиссер и художник-аниматор Михаил Алдашин («Про Ивана-дурака», «Букашки», «Рождество»).
Юсуп Разыков о съемках фильма:
«По моему ощущению фильм получается лукавым и мудрым. Я надеюсь, это будет неглупая, интересная картина. Думаю, что зрители будут смеяться не только над комедийными репризами, которых в картине предостаточно, но также и над теми ситуациями, в которых оказываются наши герои. В нашем фильме все события спрессованы в один день – даже события двух-трех вековой давности - и приобретают странную скорость. То, что у нас в фильме творится с погодой, тоже обусловлено магическими аномалиями, жанром магической комедии.
Когда мы начинали съемки, то героини были в осенней одежде, а одну из последних сцен мы уже снимали в ангаре при минус 27 градусах. Конечно, актеры в таких ситуациях нервничают, но отработали хорошо, я им за это благодарен.
Нам очень хочется сделать фильм не на один день. В «Беглянках», на наш взгляд, достаточно загадок, чтобы так просто расстаться с этой картиной.
Зрителям многие ситуации в фильме будут казаться и странными, и смешными. К примеру, Кирилл Плетнев оказался выдающимся комиком, оказывается, у него всегда была мечта играть в комедиях. Он очень гибкий и эксцентричный актер. Он гениально сыграл сцену падения с аэростата. Как он пытался изображать эротический акт с гигантским надувным шаром! Ира Рахманова, как рыба в воде, чувствует себя в комедии. И чем ближе ее игра к лукавству, плутовству, тем она заразительнее. Тандем Кати Гусевой и Ирины Рахмановой задышал у нас уже ближе к концу – когда по сценарию начались девчоночьи слезы. Кстати, и с животными в деревне было замечательно работать. У нас, на самом деле, играли и курицы, и утки. А наша утка – вообще народная артистка. Она то грациозно теряла сознание, изгибая шею как лебедь, то пряталась, то ворчала, как бабка. На самом деле, она проделала весь путь с главными героинями, так что ее можно смело поставить в титры».
Екатерина Гусева о роли телеведущей Ани:
«Какая моя героиня? Она несвободна, она не принадлежит сама себе. Аня - популярная телеведущая, которая каждый день выходит в прямой эфир и вся ее жизнь расписана по минутам. Два мобильных телефона, которые разрываются. Сумасшедший график. Она застегнута на все пуговицы, задушена этим тугим галстуком, вся такая собранная, натянутая, как струна, которая вот-вот лопнет. И, в конце концов, она бежит от самой себя, не зная дороги. Убегает из серого города и оказывается в широком поле, наедине со своими чувствами. И в конце фильма, мы видим девушку, которая, убегая от себя, наоборот вернулась к своей женской природе. Она стала такой, какой ее создали. Она становится спокойной и обретает гармонию, о которой возможно только слышала».
Ирина Рахманова о роли почтальонши Нюры:
«Нюра – наивная деревенская девчонка, и даже когда она пытается быть лукавой, то все равно наивность у нее пересиливает. Такие наивные люди не только в кино, но и в реальности обычно живут в своем сказочном мире. Но какой она в итоге получится в кино пока говорить рано – ведь я еще не видела материал. Мне повезло с партнерами по фильму: Алиса Гребенщикова, Павел Деревянко, Яна Есипович, а с Катей Гусевой мы почти все время были вместе в кадре, чему я рада, потому что с ней приятно работать. Юсуп Разыков - своеобразный человек, он мягкий, корректный, но упорный. Конечно, режиссер прислушивается к мнению актеров, но если у него есть своя точка зрения, то он будет ее отстаивать. В свое время он сильно изменил мое мнение о сценарии. Когда мы встретились на пробах, то сели и проговорили с ним полтора часа, и практически даже сорвали весь график кастинга второму режиссеру».
Егор Бероев о роли футболиста Вадима:
«Ведь мы играем жизнь, а режиссер создает сказку. На площадке есть один человек, который по-настоящему творит. Я получаю настоящее удовольствие от работы с Юсупом – он всегда знает, чего хочет, он чувствует кадр, и ему всегда доверяешь. Что касается моей роли, то в фильме речь идет просто о двух известных персонажах, а, кто он и кто она, просто не имеет значения. Вадим мог бы быть футболистом, а мог бы быть и поп-звездой. Он просто, как и Аня, всегда находится в центре внимания. Кстати, в детстве, когда я играл в футбол, то дело всегда доходило до драки, потому что все толкались, и никто не хотел уступать».
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