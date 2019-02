Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum"

Кинокомпания "MB Production" приготовила для зрителей подарок - 23 и 24 февраля в клубе " Б1 Maximum " состоялся "Параграф 78 Fest". Фестиваль был приурочен к выходу на экраны нового блокбастера Михаила Хлебородова "Параграф 78".Участники "Параграф 78 fest" – музыканты, принявшие участие в создании саундтрека к фильму: Ian Brown (UK), Brett Anderson (UK), BEZ (UK), Richard Fearless (UK), Мумий Тролль (Россия).- икона манчестерской волны, фронтмен английской группы The Stone Roses. Специально для фильма Иэн Браун написал песню "On Track".- лидер Suede, одной из самых главных английских групп. Для фильма "Параграф 78" Бретт написал песню "Scorpio Rising". Для российского релиза фильма песня была исполнена совместно с группой– идейный вдохновитель и основатель знаменитого проекта Death In Vegas. Наравне с The Chemical Brothers и UNKLE Death In Vegas - ярчайшие представители британской электронной сцены. В фильме "Параграф 78" прозвучал известный хит Death In Vegas "Hands Around My Throat".– участник легендарной группы Happy Mondays. Без – единственный участник фестиваля, который не имеет отношения к проекту "Параграф 78".