Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum"

анонс

23 июня 2006

Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.

Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.