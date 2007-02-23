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Параграф 78 Fest в клубе "Б1 Maximum"

23 февраля
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23 февраля 2007
Кинокомпания "MB Production" приготовила для зрителей подарок - 23 и 24 февраля в клубе "Б1 Maximum" состоялся "Параграф 78 Fest". Фестиваль был приурочен к выходу на экраны нового блокбастера Михаила Хлебородова "Параграф 78".
Участники "Параграф 78 fest" – музыканты, принявшие участие в создании саундтрека к фильму: Ian Brown (UK), Brett Anderson (UK), BEZ (UK), Richard Fearless (UK), Мумий Тролль (Россия).
Иэн Браун - икона манчестерской волны, фронтмен английской группы The Stone Roses. Специально для фильма Иэн Браун написал песню "On Track".
Бретт Андерсон - лидер Suede, одной из самых главных английских групп. Для фильма "Параграф 78" Бретт написал песню "Scorpio Rising". Для российского релиза фильма песня была исполнена совместно с группой Мумий Тролль.
Ричард Фирлесс – идейный вдохновитель и основатель знаменитого проекта Death In Vegas. Наравне с The Chemical Brothers и UNKLE Death In Vegas - ярчайшие представители британской электронной сцены. В фильме "Параграф 78" прозвучал известный хит Death In Vegas "Hands Around My Throat".
Без – участник легендарной группы Happy Mondays. Без – единственный участник фестиваля, который не имеет отношения к проекту "Параграф 78".
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фильмы
Параграф 78

фотографии >>
Ian Brown
Brett Anderson
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№ 1
ЯЯЯ (Лучший)   22.02.2007 - 16:30
Друзья, ни в коем случае ни на первую ни на вторую часть ходить НЕ НАДО. Такого ххххх давно не смотрел, подозревал что отстой, но сын уговорил сходить. Ощущение после просмотра: кинули как лоха. Полтора... читать далее>>
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Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.
Контроль за зрелищами и репертуаром. Цензура в СССР.
Комитет по контролю за зрелищами и репертуаром (Главрепертком) создан в феврале 1923 года согласно постановлению Совнаркома. Постановление Наркомпроса на эту тему было опубликовано в газете "Правда" 24 декабря 1923 года.
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