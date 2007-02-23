В Ханты-Мансийске - фестиваль дебютов

В Ханты-Мансийске открылся 5-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». В основной конкурс фестиваля вошли десять фильмов, в частности, из Франции, Германии, Венгрии, Нидерландов, Швейцарии. Россию на конкурсе представляли фильмы «Ласточки прилетели» режиссёра Аслана Галазова и «Эйфория» Ивана Вырыпаева.

В фестивальной программе «Российские дебюты — 2006» были представлены 13 фильмов начинающих режиссёров, среди которых Михаил Сегал («Франц и Полина»), Оксана Бычкова («Питер FM»), Николай Хомерики («977»).

В программе «Мифы народов Севера» было представлено финское кино, пользующееся огромным успехом в киномире. В частности, зрители увидели ретроспективу лучших фильмов финского режиссёра Аки Каурисмяки.

Одними из ярких событий фестиваля стали презентации готовых к выходу и новых проектов студии «Югра-Фильм». Среди них проект режиссёра Виталия Мельникова и многосерийный телефильм «Анна Каренина» Сергея Соловьева. В рамках «Духа огня» прошел вечер, посвященный 60-летию со дня рождения актёра, режиссёра, поэта и драматурга Леонида Филатова. К 65-летию актёра, режиссёра и общественного деятеля Николая Губенко был приурочен показ его фильма «Подранки». Картину представляли сам режиссёр и исполнительница главной женской роли Жанна Болотова.

Итоги кинофестиваля Ханты-Мансийске были подведены на церемонии закрытия 28 февраля.