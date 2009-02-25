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«Дух огня». Победители

25 февраля
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25 февраля 2009
В Ханты-Мансийске названы лауреаты кинофестиваля дебютов «Дух огня». Главный приз, «Золотую тайгу», получила картина из Словакии «Слепая любовь». «Серебряной тайги» удостоен аргентинский фильм «Дождь». А «Бронзовую тайгу» завоевала турецкая картина «Мой Марлон и Брандо».
Приз имени Александра Абдулова, одного из основателей фестиваля, «За лучшую мужскую роль в отечественном дебютном фильме» получил Александр Коршунов, сыгравший в фильме «Голубка». За лучшую женскую роль отмечена Евгения Дмитриева. Она сыграла в фильме «Заза» режиссера Андрея Силкина, который победил в зрительском голосовании.
Завершился смотр премьерным показом фильма президента фестиваля «Дух огня» режиссера Сергея Соловьева «2-Асса-2». Новая лента рассказывает о переменах, произошедших в стране за последние два десятилетия. Главные роли исполнили Татьяна Друбич и Сергей Маковецкий. Играет в картине и Сергей Бугаев «Африка», воскресший мальчик Бананан из первой «Ассы».
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персоны
Сергей БугаевЕвгения ДмитриеваТатьяна ДрубичАлександр КоршуновСергей МаковецкийАндрей СилкинСергей Соловьев
фильмы
2-Асса-2АссаГолубкаЗаза

обсуждение >>
№ 1
Лурдес (Москва)   14.09.2011 - 07:43
Приз,врученный Александру Коршунову,абсолютно заслужен! Посмотрите фильм "Голубка"-светлый и добрый в своем финале,но очень глубокий по содержанию: в стране переворот,а эти двое нашли свою... читать далее>>
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