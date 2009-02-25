«Дух огня». Победители

В Ханты-Мансийске названы лауреаты кинофестиваля дебютов «Дух огня»
. Главный приз, «Золотую тайгу», получила картина из Словакии «Слепая любовь»
. «Серебряной тайги» удостоен аргентинский фильм «Дождь»
. А «Бронзовую тайгу» завоевала турецкая картина «Мой Марлон и Брандо»
.
Приз имени Александра Абдулова
, одного из основателей фестиваля, «За лучшую мужскую роль в отечественном дебютном фильме» получил Александр Коршунов
, сыгравший в фильме «Голубка»
. За лучшую женскую роль отмечена Евгения Дмитриева
. Она сыграла в фильме «Заза»
режиссера Андрея Силкина
, который победил в зрительском голосовании.
Завершился смотр премьерным показом фильма президента фестиваля «Дух огня»
режиссера Сергея Соловьева «2-Асса-2»
. Новая лента рассказывает о переменах, произошедших в стране за последние два десятилетия. Главные роли исполнили Татьяна Друбич
и Сергей Маковецкий
. Играет в картине и Сергей Бугаев «Африка»
, воскресший мальчик Бананан из первой «Ассы»
.
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