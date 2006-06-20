Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР

анонс

7 августа 1958 года руководством Третьего творческого объединения "Мосфильма" был принят режиссерский сценарий кинофильма "Баллада о солдате". Начался подготовительный период работы.

16 октября 1947

Как погасили «Свет над Россией»

С переиначенной версией фильма 16 октября 1947 года создатели ленты предстали перед Художественным советом, но не как триумфаторы, а как подсудимые.