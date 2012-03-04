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Начало киноэпопеи "Война и мир"

27 февраля
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27 февраля 1962
Американо-итальянская киноверсия «Войны и мира» (1955), а также приближающееся 150-летие Бородинского сражения стали теми побудительными мотивами, чтобы в Советском Союзе сняли свой вариант толстовского романа. Первоначально главным претендентом на роль постановщика фильма выступал мэтр отечественного кинематографа, глава оргкомитета Союза кинематографистов СССР Иван Пырьев. Однако у Пырьева было множество врагов, в том числе и в кремлевском руководстве. Поэтому было сделано все возможное, чтобы этого не произошло. В итоге в качестве альтернативы Пырьеву был выдвинут Сергей Бондарчук. Поскольку отказать Пырьеву впрямую было невозможно, то устроили что-то вроде тендера: ему и Бондарчуку было предложено снять «пилотные» варианты фильма (несколько эпизодов) с тем, чтобы комиссия Минкульта во главе с министром культуры Екатериной Фурцевой, просмотрев обе версии, выбрала достойного кандидата. В 1960 году режиссеры сели за написание сценариев. Но спустя несколько месяцев Иван Пырьев сам отказался от постановки. Что было тому причиной – неизвестно. Однако, спустя несколько лет, когда фильм «Война и мир» уже будет снят, Пырьев внес в Госкино предложение, чтобы авторам фильма урезали постановочные. Так как четыре серии шли как один фильм, авторам заплатят за первую серию 100% постановочных, а за остальные — по 50%. После того как правительство утвердит это решение, Бондарчук перестанет с Пырьевым даже здороваться.
В качестве соавтора в написании сценария Бондарчук взял в помощники драматурга Василия Соловьева. Параллельно с работой над сценарием шла работа по подбору актеров на главные роли. На роль Андрея Болконского пробовались Юрий Соломин, Эдуард Марцевич, Кирилл Лавров, Александр Белявский и Олег Стриженов. На роль Кутузова 16 мая был приглашен ленинградский актер Николай Симонов, среди других возможных исполнителей в планах Бондарчука значились: Александр Кторов (Николай Болконский), Никита Михалков (Петя Ростов). Осенью на «Мосфильме» начались первые репетиции.
И вот наконец 27 февраля 1962 года генеральной дирекцией студии был принят литературный сценарий четырех серий. Спустя почти месяц — 20 марта — этот сценарий был обсужден на совещании в Министерстве культуры. Там его тоже одобрили и обязали ряд ведомств и учреждений оказывать всю необходимую помощь создателям будущей киноэпопеи.
Министр культуры Екатерина Фурцева 26 марта 1962 года направила подготовленное съемочной группой письмо заместителю министра сельского хозяйства И. Мозговому о выделении 900 голов лошадей нужных мастей. Консультант фильма по кавалерии генерал-лейтенант Н. Осликовский и директор фильма Н. Иванов вскоре выехали в ЗакВО и ТуркВО для определения годности лошадей горных батарей. В скором времени именно эти лошади станут костяком для создания Кавалерийского полка при «Мосфильме», который будет специально создан под съемки «Войны и мира».

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"
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Александр БелявскийСергей БондарчукАнатолий КторовКирилл ЛавровЭдуард МарцевичНиколай СимоновЮрий СоломинОлег Стриженов
фильмы
Война и мир

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