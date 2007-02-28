Начнутся съемки картины "Живи и помни"

ревью

«Лето» Кирилла Серебренникова лидирует по количеству номинаций на «Нику»

Алексею не помогло лечение в психиатрической больнице

Интервью

Михаил Идов: «И «Оптимисты», и «Юморист» – безапелляционно антисоветские произведения»

Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно, и рассказывает про свой режиссерский дебют