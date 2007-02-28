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Начнутся съемки картины "Живи и помни"

28 февраля
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28 февраля 2007
Утверждены актеры на главные роли в новой картине Александра Прошкина «Живи и помни».
Роли в экранизации знаменитой повести Валентина Распутина исполнят: Дарья Мороз (Настена), Михаил Евланов (Андрей Гуськов), Сергей Маковецкий (Михеич), Анна Михалкова (Надька), Евгения Глушенко (Семеновна), Сергей Бехтерев (Иннокентий-Матвей).
Авторы сценария - Александр Родионов и Александр Прошкин.
Режиссер-постановщик – Александр Прошкин («Холодное лето 53-его», «Русский бунт», «Трио», «Доктор Живаго»).
В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек - жена Настя - единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на одиночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.
Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и только Настя знает
наверняка, что ее Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалеку...
Съемки картины начнутся 28 февраля и пройдут в Нижегородской области.
Информация предоставлена кинокомпанией "Централ Партнершип".
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персоны
Сергей БехтеревЕвгения ГлушенкоМихаил ЕвлановСергей МаковецкийАнна МихалковаДарья Мороз
фильмы
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