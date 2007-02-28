Начнутся съемки картины "Живи и помни"

Утверждены актеры на главные роли в новой картине Александра Прошкина «Живи и помни»
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Роли в экранизации знаменитой повести Валентина Распутина
исполнят: Дарья Мороз
(Настена), Михаил Евланов
(Андрей Гуськов), Сергей Маковецкий
(Михеич), Анна Михалкова
(Надька), Евгения Глушенко
(Семеновна), Сергей Бехтерев
(Иннокентий-Матвей).
Авторы сценария - Александр Родионов
и Александр Прошкин
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Режиссер-постановщик – Александр Прошкин («Холодное лето 53-его»
, «Русский бунт»
, «Трио»
, «Доктор Живаго»
).
В последний год войны в родную деревню возвращается Андрей. Но возвращается не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в свою воинскую часть. О том, что Андрей вернулся, знает только один человек - жена Настя - единственная, кому Андрей может доверить свою жизнь. Настя вынуждена скрывать мужа даже от родных, лишь изредка навещая его в укрытии. Андрей теперь - вечный беглец, обреченный на одиночество. Со временем Настя узнает, что ждет ребенка. Для всей деревни она - неверная супруга, не дождавшаяся мужа.
Наступает день Победы, мужья и сыновья приходят домой, и только Настя знает
наверняка, что ее Андрей никогда не вернется. А по деревне тем временем ползут слухи, что Андрей не пропал без вести, что он дезертировал и скрывается где-то неподалеку...
Съемки картины начнутся 28 февраля и пройдут в Нижегородской области.
Информация предоставлена кинокомпанией "Централ Партнершип"
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