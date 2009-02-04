«Возвращение мушкетеров». Премьера

4 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась барочная премьера новой картины Георгия Юнгвальда-Хилькевича
о приключениях знаменитой четверки - «Возвращение мушкетеров»
.
Возвращение популярных героев сопровождалось свитой именитых гостей и друзей. Фильм пришли посмотреть звезды шоубизнеса (Юлия Беретта
, Слава
, Аркадий Укупник
, Лера Кудрявцева
, Сергей Лазарев
, Александр Григорьев-Апполонов
, Гарик Харламов
, Вадим Галыгин
, Екатерина Фон Гечмен-Вальдек
, Алексей Воробьев
, Виктория Морозова, Дискотека «Авария») и кино (Елена Захарова
, Марк Рудинштейн
, Андрей Соколов
, Сергей Проханов
, Эммануил Виторган
, Оскар Кучера
, Марина Голуб
, Леонид Каневский
, Анатолий Журавлев
, Елена Полякова
, Олег Долин
). Особым гостем на премьере стал знаменитый актер «Ленкома» Николай Караченцов
. Все поражались его стойкости и тому, как он хорошо выглядит после печально известных событий.
Картину друзьям, коллегам и прессе представили режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич
, продюсер Олег Чамин
и актер Дмитрий Нагиев
, сыгравший Леона. Остальная съемочная группа молча и улыбаясь позировала на сцене фотографам, а между тем Максиму Дунаевскому
и Антону Макарскому
не раз и не два преподнесли букеты цветов.
Что касаемо самого фильма, вышедшего в прокат 5 февраля, то мнение
о нем читайте в нашей рубрике «Рецензии»
.
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