Актеры и меценатство

анонс

28 марта 2015 «Немного не в себе». Съемки RWS и «ВайТ Медиа» приступили к съемкам сериала «Немного не в себе» с Алексеем Макаровым в главной роли.

19 февраля 2013 Благотворительный фонд «Люби Отечество». Презентация 29 июля состоялась презентация Благотворительного фонда «Люби Отечество». Все его проекты будут проводиться с участием кинофестиваля «Сталкер».

13 февраля 2012 Кинокомпания «Коктебель» собирает призы и награды Национальной премии «Белый слон» Лучшим фильмом и дебютом признан «Волчок» Василия Сигарева кинокомпании «Коктебель».