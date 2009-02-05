Актеры и меценатство

Начало февраля прошло под знаком благотворительности. Во всех акциях активными участниками и меценатами выступили популярные артисты, чьи имена уже давно связаны с самим понятием меценатства.
5 февраля в Гостином дворе по инициативе маэстро Юрия Башмета
и актрисы Чулпан Хаматовой
прошел благотворительный концерт «Подари надежду»
. В этот вечер на сцену выходили артисты с мировыми именами - балерина Ульяна Лопаткина
, виртуозный скрипач Вадим Репин
, актер Константин Хабенский
и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
. Все сборы от акции «Подари надежду»
поступят больным детям: часть - в фонд «Подари жизнь»
, который помогает детям, страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями, другая - в фонд Юрия Башмета
, опекающего Дом ребенка №2 в Сочи.
В Гостином дворе царила особенная атмосфера: в зале собрались люди, искренне желающие помочь нуждающимся, внести свою лепту в выздоровление детей. Это стало возможным благодаря организаторам, которые отнеслись к концерту со всей душой, дав возможность зрителям насладиться прекрасной классической музыкой, мелодекламацией известных актеров и балетным искусством.
Еще перед концертом прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина
, которая с радостью отозвалась на предложение Чулпан Хаматовой
, заметила: «Выступление на подобном мероприятии – это потрясающий эмоциональный подъем, оно отличается от моих обычных выходов на сцену. Ведь этот концерт несет огромный смысл, важность, он посвящен такой благой цели, и мне очень приятно выступать здесь»
. По мнению балерины, «благотворительность – это хорошее дело, и помешать ему может только отсутствие желания у человека, а не кризис, ведь помогать можно не только деньгами»
. Прибывший к началу действия известный российский педиатр Леонид Рошаль
, поблагодарив организаторов за такое значимое мероприятие, подчеркнул, насколько важен этот концерт для детей, страдающих разными тяжелыми заболеваниями: «Все вырученные средства пойдут на здоровье детей – это замечательно. Устроители занимаются очень хорошим делом, восполняя то, что не додает государство. Я верю этим людям и безмерно им благодарен»
. В России благотворительные мероприятия еще не стали постоянной практикой, поэтому организаторы «Подари надежду»
в лице Юрия Башмета
и Чулпан Хаматовой
выразили надежду на то, что смогут повести за собой людей, устраивая подобные концерты постоянно, «ведь дети заболевают каждый день, и им нужна наша помощь»
. Они уточнили, что часть собранных средств пойдет на лечение 8-месячного малыша из Владимирской области, которому необходимо провести в Швейцарии лечение стоимостью 30 тысяч евро.
Как заметила заместитель директора Центра детской гематологии Галина Новичкова
, «любое благотворительное мероприятие важно для нас, а тем более, организованное людьми с такими именами»
: «Лечение серьезных заболеваний стоит очень дорого, а квота, установленная государством в размере 100 тысяч рублей, недостаточна, порой дороже стоят только сами препараты. Поэтому для детей очень важна и необходима эта помощь»
. Юрий Башмет
добавил, что «нужно показать на своем примере, насколько благотворительность важна в нашей стране, а такие мероприятия хочется устраивать гораздо чаще»
. Знаменитый альтист упомянул и о том, что в провинции с лечением дела обстоят гораздо сложнее, чем в столице, и его желание помогать сочинскому Дому ребенка вызвано отчасти и этой причиной. Для концерта «Подари надежду»
маэстро прервал ежегодный Зимний фестиваль в Сочи и прилетел в Москву на выступление, равно как и известный скрипач Вадим Репин
, прибывший из Тель-Авива сразу же после своего выступления. К сожалению, один из лучших виолончелистов мира Йо Йо Ма
не смог долететь до российской столицы. Он прислал личное обращение к участникам и зрителям. Артисты, вышедшие на сцену Гостиного двора, подарили зрителям искренний и душевный вечер, пробудив в них самые добрые чувства, показав, насколько важен их вклад для больных детей. «Сочетать слушание изумительно красивой музыки с реальной помощью – это просто прекрасно»
, - искренне резюмировала Чулпан Хаматова
.
На следующий день, 6 февраля, в конференц-зале ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция Ольги Будиной
, где она сообщила представителям средств массовой информации подробности благотворительной акции «Сбереги будущее»
. Вместе с ней на вопросы журналистов ответили президент Благотворительного Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская
, представитель Комитета социальной защиты Марина Гордеева
, а также участники акции – актеры Алексей Кортнев
и Сергей Никоненко
.
Сама акция, призванная не только собрать средства для самых незащищенных граждан нашей страны – детей-отказников, но и привлечь особое внимание государственных структур и общественности к этой страшной проблеме нашего общества, прошла 12 февраля в «Президент отеле».
На приглашение Ольги Будиной
откликнулось много известных и уважаемых деятелей российской культуры, среди них: Владимир Васильев
, Екатерина Максимова
, Николай Цискаридзе
, Татьяна Догилева
, Василий Лановой
, Влад Локтев
, Татьяна Лазарева
, Илья Авербух
, Лариса Калистратова
, Костя Цзю
, Ирина Чащина
, Евгений Князев
, Илзе Лиепа
, Инна Маликова
, Федор Чеханков
, Дарья Мороз
, Екатерина Никитина
, Антон Макарский
, Виктория Морозова
, Юлия Меньшова
, Ирина Алферова
, Александр Носик
, Мария Порошина
, Екатерина Уфимцева
, Андрей Носков
и другие.
Программа благотворительного ужина состояла из торжественного банкета в компании знаменитостей, выступления хозяйки вечера Ольги Будиной
с живым концертом, показа коллекции одежды от компании «PERSONAGE», благотворительной лотереи и аукциона в поддержку многодетной семьи Мулык, нуждающейся в капитальном ремонте дома в селе Черново Ногинского района Подмосковья.
Среди многочисленных лотов аукциона, представленных к торгам, были выставлены и уникальные предметы: платье Ольги Будиной
из сериала «Граница. Таежный роман»
, право частного ужина с Ильей Авербухом
, памятный предмет со съемочной площадки сериала «Московская Сага»
, книга стихов от Владимира Васильева
с автографом, балетные пуанты и альбом редких фотоиллюстраций Екатерины Максимовой
, два полотна Сергея Андрияки
- «Лето» и «Одуванчики», фотоальбом Василия Ланового
и подарочное DVD издание фильма «Война и Мир»
с автографом артиста, картины художника Марии Вишняк
. В аукционе участвовали билеты на спектакли с участием Владимира Зельдина
, Дмитрия Харатьяна
, Сергея Безрукова
, Анны Тереховой
и других популярных артистов.
Помимо этих мероприятий 6 февраля в Гостином дворе состоялся Второй Большой благотворительный рок-концерт «Зона надежды»
. Акция была проведена при содействии Национального благотворительного фонда
и Правительства Москвы
в поддержку детей, больных церебральным параличом. Все собранные по ее итогам средства пойдут на строительство реабилитационного центра и приобретение медицинского оборудования.
«Сейчас в стране начинается тяжелое время, всех к этому готовят. Но инвалиды, так сказать, все время живут в кризисе. И поэтому минимум внимания к ним – это для них абсолютный праздник»
, — отметил организатор акции Гоша Куценко
.
Перед началом музыкального марафона состоялась пресс-конференция с его участниками: генеральным продюсером концерта Еленой Наумовой
, представителем Комитета социальной защиты Мариной Гордеевой
, музыкантами Сергеем Галаниным
и Александром Ф. Скляром
. Сам инициатор идеи
не успел подъехать из-за столичных пробок, и посему решили начинать без него.
«Когда мне позвонил Гоша и предложил участвовать в этом концерте, я согласился без раздумий»
, - признался Сергей Галанин
. «Если бы я не был уверен, что деньги пойдут на благотворительность, а не строительство очередного коттеджа, то я первый бы отказался»
, - добавил Александр Скляр
. Все звезды, приехавшие в Гостиный двор, пели бесплатно, а билетные сборы будут направлены на оборудование центра. «Лечение в центре для больных ДЦП будет абсолютно бесплатным
, - заявила на пресс-конференции Елена Наумова
. - Средства для развития и работы клиники будут поступать от меценатов, благотворительных акций, а также от платного лечения всех желающих, которое будет проводиться в центре в свободное от занятий с больными детьми время»
.
Концерт начался с получасовым опозданием, но в полном составе – Гоша Куценко
все-таки сумел прорваться через кольцо пробок к Гостиному двору. «Зону надежды»
открыло выступление Александра Ф. Скляра
. Зал не был битком набит, хотя Гостиный двор и рассчитан на 4 тысячи зрителей, но неравнодушных к року и чужим проблемам собралось достаточно, чтобы помочь сбору средств на благие нужды. Кроме того, Национальный благотворительный фонд
вместе с Гошей Куценко
запустил интересный проект. Все желающие могли во время концерта отослать на номер 7715 sms с текстом «Гоша»
, получить в ответ благодарности от Гоши Куценко
и помочь больным детям. «Я сначала противился такой идее
, - сказал Гоша
со сцены, - но потом согласился. Действительно, забавно и полезно. И знаете что? Я тут отослал sms и получил благодарность от самого себя»
.
После Скляра
эстафету приняли Иван Демьян
и его группа «7Б»
. Отыграв «Молодые ветра»
и еще пару песен, они предоставили сцену самому необычному коллективу вечера – театру «МИРТ»
под руководством Натальи Ораловой
, где основные роли играют актеры с особенностями физического развития. Этот коллектив включили в программу «Зоны надежды»
благодаря активному сотрудничеству нашего сайта
и киноклуба «Золотой Век»
с продюсером концерта Еленой Наумовой
. Под аплодисменты зрителей театр представил отрывок из постановки под загадочным названием «Абракадабрь»
.
Вслед за этим особенным выступлением на сцене появился Сергей Галанин
, добавивший своими заводными песнями залу энергетику и веселье. И лишь после него вышел со своими музыкантами и сам Гоша
. Зрители с восторгом приняли одну из самых популярных его песен – «Капли»
, а на задних рядах пришли в экстаз и от исполненной им «Звезды по имени Солнца» Цоя
.
Немного нервно и агрессивно отыграла свою часть Мара
, что с лихвой окупилось за незабываемые полчаса, проведенные вместе с «Агатой Кристи»
. Они настолько опустошили физически и душевно зрителей, что «Уматурман»
, закрывавшая концерт в двенадцать ночи, выступала, практически, в пустующем зале.
В заключение Гоша
пообещал собрать следующий концерт в поддержку больных детей ближе к лету. Остается только гадать, кто же теперь заменит Скляра
, «Токио»
и «Моральный кодекс»
. А пока у нас есть вероятность, что подобные мероприятия станут не то чтобы обычным делом, но неотъемлемой частью нашей жизни.
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